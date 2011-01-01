Монтаж системы вентиляции представляет собой установку по заранее разработанному проекту или монтажной схеме вентиляционного оборудования (приточных, приточно-вытяжных или вытяжных установок), разводку и фиксацию гибких или жестких воздуховодов, монтаж канальных, крышных или радиальных вентиляторов, установку решеток и диффузоров, монтаж и настройку автоматики (при ее наличии), датчиков, шумоглушителей, фильтров и т.д.
На начальном этапе монтажа наши специалисты производят подготовительные работы в помещении, осуществляют доставку необходимого оборудования, материалов (вентиляционных каналов, решеток, дефлекторов, различных скоб, крепежных элементов, хомутов, труб и утеплителей) и инструментов, осуществляют предварительную разметку для монтажа каналов. При необходимости проведения вентиляционных каналов через стены и перекрытия производится подготовка отверстий (в том числе и методом алмазного бурения).