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монтаж, проектирование
и обслуживание внутренних
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ВЕНТИЛЯЦИЯ

Профессиональные системы вентиляции для загородных домов и коммерческих объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, КОММЕРЧЕСКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Грамотно спроектированная и правильно смонтированная система вентиляции – залог хорошего самочувствия находящихся в помещении людей. С помощью системы вентиляции отработанный воздух из помещения заменяется на чистый, происходит фильтрация воздуха, при необходимости достигается подогрев или охлаждение воздуха до необходимой температуры, устанавливается необходимая влажность или подвижность воздуха.

Организовать воздухообмен между помещениями здания и окружающей средой можно как с помощью естественного метода, рассчитанного на перемещение воздуха под влиянием перепадов давления и ветра через открытые окна или различные клапаны, так и с помощью различного рода оборудования, позволяющего принудительно перемещать воздух, вне зависимости от погодных условий. Наша компания предлагает к установке исключительно систему принудительной вентиляции воздуха.

Мы гарантируем создание эффективной и надежной системы принудительной вентиляции, которая в полной мере будет выполнять все необходимые Вам функции.
ГАРАНТИЯ

Гарантия на монтаж - 2 года
На монтаж при заключении договора на сервисное обслуживание - до 10 лет

ВЕНТИЛЯЦИЯ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

Любой частный дом требует организации воздухообмена. При этом сложность монтируемой системы вентиляции и перечень устанавливаемого вентиляционного оборудования зависит от таких основных факторов:
  • требований безопасности при использовании оборудования, использующего твердое, жидкое топливо или газ (котлов отопления, газгольдеров, газовых баллонов и т.д.)
  • пожеланий владельцев дома к качеству воздуха, его фильтрации, уровню шума от вентиляционных систем
  • необходимости организации системы рекуперации воздуха, сокращающей тепловые потери дома и, как следствие, затраты на его отопление

Соответственно, наполнение системы вентиляции для частного дома может варьироваться от минимального (например, с установкой клапанов инфильтрации воздуха в помещениях кухни и ванной для создания так называемой «естественной» вентиляции) до полноценных систем принудительной вентиляции (например, с установкой рекуператора, нагревающего потоки поступающего в помещения воздуха за счет тепла отводимого использованного, производящего фильтрацию воздуха, изменяющего показатели его влажности и управляемого с помощью «умной» автоматики).
Минимальный вариант установки вентиляционного оборудования мы осуществляем в рамках работ по монтажу внутренних инженерных систем (отопления, водоснабжения или электрики), установка более сложных систем вентиляции сопровождается предварительным составлением проекта.

Более подробную информацию про системы вентиляции для частных домов Вы найдете в этом разделе нашего сайта.

Вентиляция для коммерческих помещений

Используя многолетний опыт проектирования и монтажа вентиляционных установок и систем воздухообмена мы сможем предложить Вам оптимальное решение для реализации системы вентиляции в любом коммерческом объекте (кафе, магазине, кальянной, магазине, складском или производственном помещении, офисе и т.д.)

При расчете вентиляции наши инженеры будут учитывать действующие нормы и требования законодательства, касающиеся систем воздухообмена, всевозможные вешние и внутренние факторы, влияющие на эффективность работы и особенности монтажа вентиляции. Сам процесс монтажа будет происходить под контролем инженера, руками специалистов более чем с десятилетним опытом монтажа инженерных систем. Все монтажные работы будут производиться в строгом соответствии с заранее разработанным проектом или составленными монтажными схемами.

В зависимости от задач, которые решает вентиляция, специфики конкретного объекта и действующих строительных норм и правил мы проектируем и устанавливаем на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области системы вентиляции следующих категорий:
  • приточные и вытяжные
  • местные и общеобменные
  • канальные и моноблочные

Больше информации о вентиляции для производственных, складских, офисных и прочих коммерческих помещений Вы найдете в этом разделе нашего сайта.
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Проектирование систем вентиляции

Для создания эффективной системы принудительной вентиляции (т.е. системы вентиляции, в которой воздухообмен происходит с помощью активного вентиляционного оборудования) наши специалисты производят ряд необходимых вычислений, на основании которых создается пакет проектной документации, включающий в себя визуализацию проведения вентиляционных каналов и установки оборудования (схемы и чертежи, планы), спецификации подобранного на основании расчетов вентиляционного оборудования.

Полученное проектное решение, предложенной нашими инженерами, представляет собой оптимальную как с технической, так и с экономической точки зрения систему, соответствующую действующим нормам (например, СП 55.13330.2016, СП 7.13130.2013, ГОСТ 30494-2011, СанПиН 2.1.2.2645-10 и другим отраслевым стандартам.), требованиям безопасности, типу помещений и пожеланиям заказчика.

Отправной точкой проектирования является расчет воздухообмена по помещениям объекта и проведение аэродинамических расчетов. При проектировании системы рекуперации тепла помимо вычислений, связанных с движением воздуха, наши инженеры рассчитывают теплопотери здания и мощность предполагаемой (или уже установленной) отопительной системы.
При проектировании наши специалисты также учитывают удобство последующего обслуживания системы вентиляции (сервисного обслуживания, замены фильтров ли отдельных элементов системы). Также в процессе проектирования учитывается шум и вибрация вентиляционной системы, в соответствии с которыми подбираются шумопоглащающие элементы и материалы, минимизирующие возникновение вибрации.

На этапе создания списка необходимого оборудования и материалов те элементы системы вентиляции, которые не будут скрыты при проведении последующих отделочных работ (например, решетки вентиляционных каналов) подбираются в соответствии с Вашими пожеланиями либо дизайн проектом помещения.

Установка вентиляционных систем при малых объемах работ, не требующих предварительного проектирования, в любом случае производится нашими специалистами в соответствии с действующими строительными нормами, действующими на территории России.

Монтаж вентиляции

Монтаж системы вентиляции представляет собой установку по заранее разработанному проекту или монтажной схеме вентиляционного оборудования (приточных, приточно-вытяжных или вытяжных установок), разводку и фиксацию гибких или жестких воздуховодов, монтаж канальных, крышных или радиальных вентиляторов, установку решеток и диффузоров, монтаж и настройку автоматики (при ее наличии), датчиков, шумоглушителей, фильтров и т.д.

На начальном этапе монтажа наши специалисты производят подготовительные работы в помещении, осуществляют доставку необходимого оборудования, материалов (вентиляционных каналов, решеток, дефлекторов, различных скоб, крепежных элементов, хомутов, труб и утеплителей) и инструментов, осуществляют предварительную разметку для монтажа каналов. При необходимости проведения вентиляционных каналов через стены и перекрытия производится подготовка отверстий (в том числе и методом алмазного бурения).
Все оборудование, требующее электроэнергию для своей работы, подключается к электросети дома.

После монтажа мы в обязательном порядке осуществляем проверку и пуско-наладку системы вентиляции. И только после того, как установленная система пройдет все наши строгие проверки и контроль, мы осуществляем сдачу системы в эксплуатацию, с демонстрацией ее работоспособности, рекомендациями по эксплуатации, настройке и обслуживанию.

При монтаже вентиляции в недавно построенных деревянных домах, дающих со временем усадку, все воздуховоды и оборудование монтируется таким образом, чтобы компенсировать изменение геометрии помещений при усадке дома.
ФИКСИРУЕМ СМЕТУ И ЦЕНЫ
Используя многолетний опыт успешной реализации инженерных систем в СПб мы сразу предоставляем Вам полную смету, с учетом всех обязательных для монтажа системы вентиляции работ. Сумма в смете фиксируется при подписании договора. Это защищает Вас от дополнительных платежей.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Мы учтем пожелания, бюджет и особенности помещения и индивидуально подберем для Вашего объекта оптимальный с технической точки зрения вариант качественно работающей, экономичной в эксплуатации и гарантированно эффективной системы вентиляции.
ОПЫТ И КАЧЕСТВО
За плечами наших мастеров и инженеров более 10 лет успешного расчета, монтажа, автоматизации и обслуживания систем вентиляции в СПб и ЛО. Для Вашего проекта мы будем использовать только проверенное сотнями установок европейское оборудование, материалы и инструменты.

Типы устанавливаемых нами систем вентиляции:

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Приточно-вытяжная вентиляция представляет собой оптимальную для большинства частных домов и коммерческих помещений систему, в которой с помощью одного типа оборудования воздух принудительно подается в помещения, и с помощью другого - так же принудительно отводится в окружающую среду. Все движение воздуха при этом происходит по специальным трубам - воздуховодам. Воздуховоды могут быть выполнены как в виде классических жестких металлических каналов, так и в современном формате гибких гофрированных труб. Приточно-вытяжная вентиляция абсолютно автономна, на ее работу (в отличии от естественной) не влияет давление воздуха, его температура, наличие либо отсутствие ветра или осадков. Приточно-вытяжную установку можно дополнить рекуператором, отвечающим за передачу тепла поступающему воздуху от выходящего.

Приточная вентиляция

Как и следует из названия, приточная вентиляция принудительно нагнетает поток воздуха из окружающей среды в помещение. При этом отведение воздуха происходит естественным путем через вытяжные каналы. Организация системы принудительной приточно вентиляции может выступать в роли бюджетного компромиссного решения между монтажом полноценной приточно-вытяжной системы и естественной вентиляцией. Достаточно большой ассортимент оборудования приточно вентиляции позволяет расширить функционал системы путем установки дополнительных фильтров очистки воздуха или систем его подогрева.

Вытяжная вентиляция

Основная задача системы вытяжной вентиляции - отведение использованного воздуха из помещения (ванной комнаты, санузла, кухни). В системах такого рода основную нагрузку принимают на себя мощные вентиляторы, забирающие воздух по вытяжным воздуховодам. Вытяжная вентиляция по современным нормам безопасности может быть установлена исключительно для отведения небольшого объема воздуха. В противном случае ее использование может привести к нехватке воздуха и кислорода в помещении, что негативно отразится на здоровье находящихся в нем людей.

При монтаже вытяжной или приточно-вытяжной вентиляции в частных домах мы можем предложить достаточно интересное техническое решение организации вытяжки в помещении кухни, позволяющее выводить из кухни запахи бесшумно.

КАК ЗАКАЗАТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ?

Оформить заявку на расчет вентиляции (по номеру телефона 8 (812) 408-07-36, через форму на сайте или письмом на info@amikta.ru)
Предварительный расчет сметы по вентиляции, встреча с нашим инженером на объекте для составления технического задания
Составление финальной сметы, подписание договора
Проектирование вентиляции, составление технической документации
Монтаж вентиляции или авторский надзор, пуско-наладка
Сервисное обслуживание (для объектов в СПб и ЛО), гарантийное обслуживание

ЗАКАЗАТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ

Оставьте заявку на проектирование и монтаж системы вентиляции
Если у Вас есть срочный вопрос, позвоните по телефону 8 (812) 408-07-36

ЗАКАЗАТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ

Оставьте заявку на проектирование и монтаж системы вентиляции
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