Приточно-вытяжная вентиляция представляет собой оптимальную для большинства частных домов и коммерческих помещений систему, в которой с помощью одного типа оборудования воздух принудительно подается в помещения, и с помощью другого - так же принудительно отводится в окружающую среду. Все движение воздуха при этом происходит по специальным трубам - воздуховодам. Воздуховоды могут быть выполнены как в виде классических жестких металлических каналов, так и в современном формате гибких гофрированных труб. Приточно-вытяжная вентиляция абсолютно автономна, на ее работу (в отличии от естественной) не влияет давление воздуха, его температура, наличие либо отсутствие ветра или осадков. Приточно-вытяжную установку можно дополнить рекуператором, отвечающим за передачу тепла поступающему воздуху от выходящего.