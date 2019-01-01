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Подключение дома к водоснабжению

(Санкт-Петербург и Ленинградская область)

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОМА К ВОДОСНАБЖЕНИЮ

По существующим российским СНИП-ам суточное потребление воды на одного проживающего в частном доме жильца составляет от 80 до 230 литров. На семью из нескольких человек такую потребность может удовлетворить любой правильно установленный источник воды – колодец, абиссинская скважина, скважина на «песок» или центральный магистральный трубопровод. Каждый из этих источников воды имеет свои отличительные особенности монтажа, отличается уровнем и способом забора воды, качеством получаемой воды.

Наша компания оказывает услуги по комплексной организации водоснабжения, включающие в себя обустройство скважины или колодца, подведение воды к дому, установку насосов, системы очистки и фильтрации, разведение труб холодного и горячего водоснабжения и водоотведения по дому.
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Подключение к водоснабжению от центрального трубопровода

Если Ваш частный дом или таунхаус находится на территории, обслуживаемой «Водоканалом» либо другой организацией, предоставляющей воду потребителям, существует возможность получения воды из центрального водопровода. Такой способ подключения частного дома к водоснабжению имеет свои особенности, плюсы и минусы.

Обязательным требованием для подключения к центральному водопроводу является получение разрешения на подключение от предоставляющей воду организации. Само подключение к водоснабжению, его условия и установку стоимости «врезки» в магистральный трубопровод осуществляет компания, владеющая трубопроводом. Несанкционированная «врезка» может привести к демонтажу подключения и существенным штрафам. Поскольку владеющая трубопроводом организация является, по сути, монополистом, необходимо с особой тщательностью контролировать работу ее сотрудников, производящих подключение к централизованному трубопроводу.

Дальнейшую разводку водоснабжения по точкам потребления воды в доме мы рекомендуем доверить профессионалам, специализирующимся на инженерных системах (нашей компании либо любой другой, имеющей достаточный уровень квалификации и опыт качественного монтажа и грамотного проектирования).
Особенности подключения системы водоснабжения дома к магистральному трубопроводу

Преимущества
  • такой способ подключения будет постоянно снабжать частный дом водой
  • сама процедура подключения (не считая времени получения разрешения) проводится быстро

Недостатки
  • стоимость подключения и тарифы на воду устанавливаются управляющей компанией и могут значительно отличаться в зависимости от территориального расположения дома
  • как правило, централизованно подаваемая вода имеет значительное количество примесей и требует дополнительной фильтрации и отчистки
  • в магистральных трубопроводах подача воды может сопровождаться изменениями в давлении потока
  • в случае аварийного отключения частный дом, если он не оборудован резервным источником водоснабжения, остается полностью без воды

Подключение к водоснабжению от природных источников воды

Подключение водоснабжения к подземным источникам воды

Самый популярный и простой способ обеспечения частного дома водой – получение ее из подземных источников с помощью скважин различной глубины или колодцев. Такой способ подключения водоснабжения дома к источнику воды позволяет получить полностью автономную систему водоснабжения, подача и качество воды в которой зависит только от владельцев дома.

В зависимости от рельефа местности, на которой расположен Ваш участок, глубины залегания на нем грунтовых вод, составы почвы и бюджета на подключение водоснабжения существует возможность организовать подачу воды из:
  • колодца
  • абиссинской скважины
  • скважины «на песок»
  • артезианской скважины
Подробную информацию о подключении водоснабжения к скважинам различных типов Вы можете найти в статье «Водоснабжение из скважины», о подключении водоснабжения к колодцу – в статье «Водоснабжение из колодца»

Подключение водоснабжения к открытым источникам воды

Если Ваш дом находится на берегу реки, озера или любого другого водоема, существует возможность получения воды из этих источников. Такой способ организации водоснабжения непопулярен в Северо-Западном регионе из-за недостаточного качества воды из открытых источников (как правило, она пригодна исключительно для технического применения) и законодательной необходимости осуществлять забор воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.027-9, обязывающих организовать зону санитарной охраны используемого источника воды.
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