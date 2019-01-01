Если Ваш частный дом или таунхаус находится на территории, обслуживаемой «Водоканалом» либо другой организацией, предоставляющей воду потребителям, существует возможность получения воды из центрального водопровода. Такой способ подключения частного дома к водоснабжению имеет свои особенности, плюсы и минусы.



Обязательным требованием для подключения к центральному водопроводу является получение разрешения на подключение от предоставляющей воду организации. Само подключение к водоснабжению, его условия и установку стоимости «врезки» в магистральный трубопровод осуществляет компания, владеющая трубопроводом. Несанкционированная «врезка» может привести к демонтажу подключения и существенным штрафам. Поскольку владеющая трубопроводом организация является, по сути, монополистом, необходимо с особой тщательностью контролировать работу ее сотрудников, производящих подключение к централизованному трубопроводу.



Дальнейшую разводку водоснабжения по точкам потребления воды в доме мы рекомендуем доверить профессионалам, специализирующимся на инженерных системах (нашей компании либо любой другой, имеющей достаточный уровень квалификации и опыт качественного монтажа и грамотного проектирования).

