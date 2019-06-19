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ОТОПЛЕНИЕ ДОМА

Системы отопления "под ключ" для частных домов в СПб и Ленинградской области
ОТОПЛЕНИЕ ДОМА
системы отопления "под ключ" для частных домов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Отопление – одна из важнейших систем частного дома. Наш опыт позволяет индивидуально подобрать для любого оптимальный по технологии, срокам и стоимости способ реализации отопления. Один раз верно сделанная нами система отопления будет бесперебойно обеспечивать Ваш дом теплом долгие годы. Для системы отопления в Вашем доме мы будем использовать исключительно надежное и проверенное множеством установок в различных загородных домах оборудование от ведущих производителей. Наши контракты с известными поставщиками и заводами позволят нам предложить Вам все необходимое по цене даже ниже рыночной.

Мы качественно и оперативно спроектируем и установим отопительную систему для любого загородного дома. Мы предложим оптимальное, технически верное решение для обеспечения Вашего дома теплом.

Мы аккуратно и продуманно смонтируем все составляющие системы отопления:
котлы (газовые, электрические, твердотопливные, дизельные)
бойлеры (электрические, косвенного нагрева, комбинированные)
радиаторы (биметаллические, алюминиевые, стальные панельные, чугунные)
полотенцесушители
конвекторы (внутрипольные, с принудительной или естественной конвекцией)
теплые полы любой сложности (водяные и электрические)
трубопроводы (металлопластиковые, стальные, медные, полипропиленовые, полиэтиленовые)
• качественную запорную арматуру, соединительные элементы
ГАРАНТИЯ

Гарантия на монтаж - 2 года
На монтаж при заключении договора на сервисное обслуживание - до 10 лет
Гарантия на отопительное оборудование - до 50 лет (зависит от марки котлов, насосов, труб)
ФИКСИРУЕМ СМЕТУ И ЦЕНЫ
Используя многолетний опыт успешной реализации отопительных систем мы сразу предоставляем Вам полную смету, с учетом всех обязательных работ. Сумма в смете фиксируется при подписании договора. Это защищает Вас от дополнительных платежей.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Мы учтем пожелания, бюджет и особенности Вашего дома и индивидуально подберем оптимальный с технической точки зрения вариант качественно работающей, экономичной в эксплуатации и гарантированно эффективной системы отопления.
ОПЫТ И КАЧЕСТВО
За плечами наших мастеров и инженеров более 10 лет успешного расчета, монтажа, автоматизации и обслуживания отопительных систем. Мы будем использовать только проверенное сотнями установок европейское оборудование, материалы и методы работы.
Хотите узнать стоимость отопления для Вашего дома?
Отправьте нам запрос на расчет!
ПОЛУЧИТЬ РАСЧЕТ ПО ОТОПЛЕНИЮ
ПРИНЦИП "ОДНОГО ОКНА"

Мы специализируемся на внутренних системах отопления и котельных. При этом мы сможем для решения Ваших задач, связанных с внешними системами (всеми теми, которые находятся за пределами дома) привлекать своих проверенных подрядчиков для установки внешних составляющих инженерных систем (например, для установки и заправки газгольдера для снабжения котельной газом). Таким образом Вам будет достаточно обратиться только к нам, как к единой "точке входа". И мы уже организуем качественное выполнение всех работ своими силами и силами наших постоянных и проверенных подрядчиков.

ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ДОМОВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Примеры реализованных нами систем отопления частных домов в Ленинградской области (указанные цены актуальны на 2019 год).
За более подробной информацией и бесплатным расчетом обращайтесь к нашим специалистам
8 (812) 408-07-36, info@amikta.ru

Цена системы отопления напрямую зависит от качества – качества используемого оборудования, качества монтажа, качества используемых для монтажа инструментов и качества выполнения предварительных расчетов. Мы гарантируем эффективность, работоспособность и надежность реализуемых нами систем отопления и теплого пола. Эту гарантию мы предоставляем за счет опыта, сотен успешно смонтированных инженерных систем, постоянного повышения уровня квалификации монтажников и инженеров. Каждый вложенный в наши услуги рубль оправдан качеством и надежностью инженерных систем, которые стабильно будут обеспечивать Ваш дом теплом и горячей водой.

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ПГТ ДУБРОВКА)

СМЕТА ВКЛЮЧАЕТ - ОТОПЛЕНИЕ ГАЗОМ "ПОД КЛЮЧ"
2 этажа + подвальные помещения, 130 м2
жилой дом-сруб и каркасная пристройка

Материалы и оборудование:
Baxi, Thermex, Bugatti - Италия
Kermi, Reflex, Sanha - Германия
Flamco - Нидерланды
Grundfos - Дания

Котел: газовый настенный отопительный котел Baxi ECO FOUR 1.24 F
Бойлер: комбинированный бойлер (с электрическим тэном на 1,5 кВт) Thermex Combi ER 80V
Радиаторы: стальные панельные радиаторы Kermi FTV - 12 шт, с нижним подключением, по двухтрубной схеме, монтаж открытым способом
Обвязка котельной: расширительный бак Reflex, сепаратор грязи Flamco Clean Smart, металлопластиковые трубы Sanha MultiFit-Flex
Дополнительные элементы: запорная арматура и фитинги Bugatti, Tiemme, Sanha, стабилизатор напряжения, циркуляционный насос Grundfos, крепежные элементы, теплоноситель, дымоход, расходные материалы
Услуги: проектирование системы, доставка оборудования и материалов, монтаж, заправка теплоносителя в систему, пуско-наладка системы
Особенности: Рециркуляция ГВС (для моментального получения горячей воды из любого крана без ожидания). В доме уже была сделана чистовая отделка, поэтому была выбрана двухтрубная система радиаторного отопления. Ранее дом отапливался от печки и электричества. После проведения газа на участок появилась возможность без нарушения отделки установить в экономичный газовый котел и радиаторы. В качестве места установки газового котла было выбрано подвальное помещение.

ИТОГО
отопление природным газом "под ключ" (материал + работы): 387 670 руб.

Хотите узнать стоимость аналогичного проекта для своего дома?
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СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (САДОВОДСТВО "ЗВЕЗДОЧКА")

СМЕТА ВКЛЮЧАЕТ - ОТОПЛЕНИЕ ГАЗОМ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ "ПОД КЛЮЧ"
3 этажа, 256 м2, дом из керамического поризованного камня (толщина стенок 510 мм, утепление пенополистеролом 100 мм по стенам и 250 мм по кровле)

Материалы и оборудование:
Baxi, Thermex, Bugatti, Tiemme - Италия
Kermi, Frankische, Wilo, Sanha, BWT, Ostendorf - Германия
KZTO Radiator, Pro Aqua, Rols Isomarket - Россия
Flamco - Нидерланды
Uponor - Финляндия
Grundfos - Дания

Котел: настенный котел на сжиженном газе Baxi LUNA 3 1.310 Fi
Бойлер: комбинированный напольный водонагреватель (с электрическим тэном на 3 кВт) Thermex Combi ER 150V
Радиаторы: стальные панельные радиаторы с нижним подключением Kermi - 7 шт, канальный конвектор Бриз KZTO Radiator, коллектор НР "евроконус" Frankische
Теплый пол: трубы Comfort pipe Uponor, коллектор НР "евроконус" Uponor, насосно-смесительная группа с насосом Wilo Yonos Para RS RKC, комплект мотора трехходового клапана, кабеля подключения к плате, датчика температуры Baxi
Обвязка котельной: армированные алюминием трубы PPR Pro Aqua, расширительный бак Airfix Flamco - 2 шт, сепаратор грязи Flamco Clean Smart , циркуляционный насос UP 15-14 Grundfos
Дополнительные элементы: погодозависимая автоматика газового котла, термостаты, контроллер, инвертор, дымоход, сетка кладочная, изоляция Rols Isomarket Energoflex, запорная арматура и фитинги Bugatti, Tiemme, Sanha, фильтр тонкой очистки BWT Avanti RF, канализационные трубы и комплектующие Ostendorf, редуктор давления, манометр, крепежные элементы, расходные материалы
Услуги: проектирование системы, доставка оборудования и материалов, монтаж, пуско-наладка системы
Особенности: Дистиллированная вода в качестве теплоносителя

ИТОГО
отопление, водоснабжение, канализация "под ключ" (материал + работы):
687 639 руб

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МОНТАЖ КОТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ДОМА И БАНИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (АГАЛАТОВО 3)

СМЕТА ВКЛЮЧАЕТ - ДВЕ КОТЕЛЬНЫЕ "ПОД КЛЮЧ", ОБУСТРОЙСТВО ВОДОЗАБОРА
дом - 2 этажа, 190 м2, из поризованного камня, баня - 1 этаж

Материалы и оборудование:
Buderus, Watts, Meibes, Reflex, TECE, Sanha - Германия
Baxi, Itap, Giacomini, Uni-Fitt, Tiemme – Италия
Flamco - Нидерланды
Esbe - Швеция
Grundfos - Дания
Pro Aqua, Бастион, Джилекс - Россия
Henco - Бельгия
Protherm - Словакия
Tesy - Болгария

Котел для дома: газовый настенный котел Buderus Logamax (работает на сжиженном газе от газгольдера)
Бойлер для дома: бойлер косвенного нагрева Baxi UBT 200 GR
Обвязка котла для дома: расширительные баки Flamco Airfix, насосы Grundfos Alpha и Comfort, комплект обвязки котла и бойлера с армированными алюминием трубами Pro Aqua
Котел для бани: электрический котел Protherm Скат
Бойлер для бани: комбинированный бойлер Tesy
Обвязка котла для бани: расширительный бак Flamco FL, насос Grundfos Alpha, армированные PPR трубы Pro Aqua
Дополнительные элементы: насосная установка Grundfos SBA, гидроаккумулятор Reflex, трубы ПНД Джилекс, консоли Flamco, коллекторы Uni-Fitt , комплект перенастройки на сжиженный газ, комплект 3-х ходового клапана Protherm Fugas, клапаны Esbe, Meibes и Itap, муфты Flamco, Pro Aqua и Henco, запорная арматура и фитинги Giacomini, Sanha, Tiemme, фильтры Itap,коаксиальный дымоход Buderus, кронштейн Reflex, профили и соединения ТЕСЕ, группа безопасности Watts, стабилизатор напряжения и защитное устройство Бастион, крепежные элементы, электромонтажные материалы, расходные материалы, комплектующие для обустройства колодца, узел ввода воды
Услуги: проектирование, доставка оборудования и материалов, монтаж, пуско-наладка
Особенности: В доме и бане с уже установленными радиаторами и теплыми полами были смонтированы газовая котельная на сжиженном газе и котельная с электрокотлом, связаны старые и новые элементы системы отопления. Для получения воды был обустроен колоде и узел ввода.

ИТОГО
две котельные, точка забора воды "под ключ" (материал + работы):
494 105 руб

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СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ПГТ СИВЕРСКИЙ)

СМЕТА ВКЛЮЧАЕТ - ОТОПЛЕНИЕ ГАЗОМ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ "ПОД КЛЮЧ"
2 этажа, 128 м2, каркасный дом
(утепление 150+50 мм по стенам, 250 мм по кровле)

Материалы и оборудование:
Baxi, Thermex, Uni-fitt, Bugatti, Tiemme - Италия
Kermi, Sanha, Frankische, BWT, Ostendorf - Германия
ЭВАН, Pro Aqua, Rols Isomarket - Россия
Danfos, Grundfos - Дания
Uponor - Финляндия
Flamco - Нидерланды

Котел: газовый котел Baxi LUNA 3 1.310 Fi (куплен заказчиком самостоятельно), котел электрический ЭВАН 9.45 Комфорт Warmos-IV
Бойлер: комбинированный напольный водонагреватель (с электрическим тэном на 3 кВт) Thermex Combi ER 150V
Радиаторы: стальные панельные радиаторы с нижним подключением Kermi - 6 шт, комплект коллекторов Danfos - 6 контуров
Теплый пол: трубы Uponor Smart, комплект коллекторов 9 контуров, Danfoss 088U0729, циркуляционный насос Grundfos Alpha2 L 25-40, утеплитель пеноплекс, маты
Обвязка котельной: армированные алюминием трубы Pro Aqua PPR, трубы металлопластиковые Sanha MultiFit-Flex, расширительный бак Flamco Airfix , сепаратор грязи Flamco Clean Smart , циркуляционный насос Grundfos UP 15-14
Дополнительные элементы: полусухая стяжка, теплоноситель (незамерзающая жидкость) Dixis 65 (-66°С), изоляция Rols Isomarket Energoflex, коллекторы водоснабжения Tiemme, водорозетка Sanha, трубы водоснабжения Frankische, Uni-fitt и Pro Aqua, фильтр тонкой очистки BWT Avanti RF, мембранный бак для водоснабжения 80 л Wester, манометры, канализационные трубы и комплектующие Ostendorf, запорная арматура и фитинги Bugatti, Tiemme, Sanha, крепежные элементы, расходные материалы
Услуги: проектирование системы, доставка оборудования и материалов, монтаж, заправка теплоносителем, пуско-наладка системы
Особенности: Рециркуляция ГВС (для моментального получения горячей воды из любого крана без ожидания). В качестве теплоносителя отопительной системы используется незамерзающая жидкость (антифриз) для безопасной "заморозки" в нежилой период.

ИТОГО
отопление, водоснабжение, канализация "под ключ" (материал + работы + стяжка):
678 308 руб

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СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ДНП "СКАНДИНАВСКИЙ ПАРК")

СМЕТА ВКЛЮЧАЕТ - ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ "ПОД КЛЮЧ"
2 этажа, 202 м2
дом из керамического поризованного камня (толщина стенок 510 мм)

Материалы и оборудование:
Baxi, Thermex, Bugatti, Tiemme - Италия
Wilo, Frankische, BWT, Ostendorf, Sanha - Германия
Pro Aqua, Rols Isomarket, Aquatech, ЭВАН - Россия
Uponor - Финляндия
Grundfos - Дания
Flamco - Нидерланды

Котел: настенный котел на сжиженном газе Baxi LUNA 3 1.310 Fi, резервный электрический котел ЭВАН Warmos 7,5 кВт (использовался для поддержания номинальной положительной температуры до газификации участка)
Бойлер: комбинированный напольный водонагреватель (с электрическим тэном на 3 кВт) Thermex (Италия) Combi ER 150V
Теплый пол 193 м2: трубы Uponor Smart, коллекторы с расходомерами Uponor, насосное оборудование Grundfos, насосно-смесительная группа Wilo Yonos Para, вспененный пенополистерол 50 мм, маты
Обвязка котельной: армированные алюминием трубы Pro Aqua PPR, циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B PM, циркуляционный насос Wilo Star-RS 15/4-130, расширительный бак Flamco Airfix , сепаратор грязи Flamco Clean Smart
Дополнительные элементы: теплоноситель (незамерзающая жидкость) Dixis 65 (-66°С), трубы водоснабжения Frankische ff-therm multi Difustop, изоляция Rols Isomarket Energoflex, магистральные фильтры Aquatech, фильтр тонкой очистки с обратной промывкой BWT Avanti RF, канализационные трубы и комплектующие Ostendorf, запорная арматура и фитинги Bugatti, Tiemme, Sanha, манометры, дымоход, кладочная сетка, крепежные элементы, расходные материалы
Услуги: проектирование системы, доставка оборудования и материалов, монтаж, заправка теплоносителем, пуско-наладка системы
Особенности: Дом отапливается только за счет теплого пола, без радиаторов. Было установлено два котла - электрический (для поддержания минимальной положительной температуры до проведения газа) и газовый. Подключение и запуск газового котла были осуществлены позднее, после установки газгольдера заказчиком. Узел воды был смонтирован от уже действующей скважины.

ИТОГО
отопление, водоснабжение, канализация "под ключ" (материал + работы):
863 943 руб

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СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ДОМА (ПГТ ИМ. МОРОЗОВА)

СМЕТА ВКЛЮЧАЕТ - ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ "ПОД КЛЮЧ"
2 этажа, 135 м2, каркасный дом
(утепление 150 мм по стенам и потолку)

Материалы и оборудование:
Baxi, Global, Uni-Fitt, Bugatti, Tiemme - Италия
Frankische, Knauf, Sanha, Ostendorf - Германия
Pro Aqua, Rols Isomarket - Россия
Drazice - Чехия
Stout - Испания
Grundfos - Дания
Flamco - Нидерланды

Котел: котел газовый Baxi ECO Four 1.24 F
Бойлер: комбинированный настенный водонагреватель Drazice
Радиаторы: алюминиевые радиаторы Global 350 - 6 шт, с подключением по лучевой схеме, термоголовки Stout, коллектор с балансировочными клапанами Frankische, металлопластиковые трубы Frankische, радиаторные краны
Теплый пол 150 м2: трубы Frankishe PE-RT 16мм, коллекторная группа Uni-Fitt c расходомерами и вентилями, насосно-смесительный блок Uni-Fitt, маты Knauf
Обвязка котельной: армированные трубы Pro Aqua PPR, циркуляционный насос Grundfos Autoadapt, расширительный бак Flamco
Дополнительные элементы: мембранный бак Wester 35 л, водорозетки и трубы Sanha, изоляция Rols Isomarket Energoflex, коллекторы хромированные Tiemme, канализационные трубы и комплектующие Ostendorf, запорная арматура и фитинги Bugatti, Tiemme, Sanha, коаксиальный дымоход, крепежные элементы, расходные материалы
Услуги: проектирование системы, доставка оборудования и материалов, монтаж, пуско-наладка системы
Особенности: Рециркуляция ГВС (для моментального получения горячей воды из любого крана без ожидания). Котельная была подготовлена под использование от мини-газгольдера, т.к в СНТ нет магистрального газа, а электричества хватает только на бытовые нужды.

ИТОГО
отопление, водоснабжение, канализация "под ключ" (материал + работы):
454 900 руб

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СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ("ЮККИ-СИТИ")

СМЕТА ВКЛЮЧАЕТ - ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ "ПОД КЛЮЧ"
2 этажа + цокольный, 327 м2 (включая чашу бассейна)
дом из монолита (цоколь) и керамического поризованного камня (510 мм)

Используемое оборудование:
Buderus, Meibes, Frankische, Ostendorf, Sanha - Германия
Пенощит, Pro Aqua, Gidruss - Россия
Tiemme, Bugatti - Италия
ACV - Бельгия
Uponor - Финляндия
Grundfos - Дания
Flamco - Нидерланды

Котел: газовый настенный Buderus Logamax U072-35
Бойлер: комбинированный напольный водонагреватель ACV
Радиаторы: радиаторы с нижним подключением по лучевой схеме Buderus - 20 шт (приобретены заказчиком самостоятельно), узлы нижнего подключения Meibes, коллектор с балансировочными клапанами Frankische, металлопластиковая труба - приобретена заказчиком самостоятельно
Теплый пол 150 м2: трубы Uponor Smart, коллектор с расходомерами Frankische, насосное оборудование Grundfos, маты Пенощит WF16-50
Обвязка котельной: армированные алюминием трубы Pro Aqua PPR, коллектор с гидрострелкой Gidruss, коллектор Tiemme - приобретен заказчиком, циркуляционный насос Grundfos, расширительный бак Flamco
Дополнительные элементы: дымоход, канализационные трубы и комплектующие Ostendorf, запорная арматура и фитинги Bugatti, Tiemme, Sanha, крепежные элементы, расходные материалы
Услуги: проектирование системы, доставка оборудования и материалов, монтаж, пуско-наладка системы
Особенности: Металлопластиковые трубы до начала наших работ были уложены с помощью неквалифицированной рабочей силы. Укладка труб была качественно переделана. Радиаторы отопления и коллектор были приобретены заказчиком самостоятельно.

ИТОГО
отопление, водоснабжение, канализация "под ключ" (материал + работы):
529 545 руб

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СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ДЕР. САНИНО)

СМЕТА ВКЛЮЧАЕТ - ОТОПЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ "ПОД КЛЮЧ"
дом из бруса - 2 этажа, 170 м2

Материалы и оборудование:
Buderus, Watts, Meibes, Reflex, TECE, Sanha - Германия
Baxi, Itap, Giacomini, Uni-Fitt, Tiemme, Bugatti – Италия
ЭВАН, Rols Isomarket, Техноплекс - Россия
Flamco,Walraven - Нидерланды
Esbe - Швеция
Grundfos, Danfoss - Дания
Henco - Бельгия
Stout - Испания
Honeywell - США
Protherm - Словакия
Uponor - Финляндия

Котел: электрический котел ЭВАН Expert-9
Бойлер: бойлер косвенного нагрева Baxi
Радиаторы: 10 стальных панельных радиаторов Buderus Logatrend с узлами нижнего подключения Meibes
Теплый пол 87м2: трубы TECE floor, коллектор Stout на 11 выходов, плиты Техноплекс, арматурная сетка, стяжки, техническая плитка
Обвязка котельной: группа безопасности для бойлера Watts, расширительный бак Airfix Flamco, насосы Comfort и Alpha Grundfos
Дополнительные элементы: труба Uponor MLC, GSM модуль Zont-Expert, радиомодуль, радиодатчик и термодатчик ЭВАН, каркас Walraven, крепления Buderus, изоляция и лента Rols Isomarket Energoflex, коллектор на 10 выходов, термоголовки Danfoss, клапаны Protherm, Esbe, Danfoss и Itap, 7 коллекторов с регулирующими клапанами Uni-Fitt, 13 водорозеток Henco, труба водоснабжения Henco Ру16 Standart, трубы канализации, фильтры Itap и Honeywell, реле давления Grundfos, кронштейн Reflex, запорная арматура и фитинги Bugatti, Tiemme, Sanha, Giacomini, Henco и Danfoss, теплоноситель Thermagent EKO-30, крепежные элементы, расходные материалы
Услуги: проектирование, доставка оборудования и материалов, монтаж, заправка теплоносителем, пуско-наладка
Особенности: для экономии электроэнергии была установлена автоматика котла и датчики.

ИТОГО
отопление, водоснабжение, канализация "под ключ" (материал + работы):
1 029 263 руб

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СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ДЕР. СОЙКИНО)

СМЕТА ВКЛЮЧАЕТ - ОТОПЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ (ТЕПЛЫЙ ПОЛ), ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ "ПОД КЛЮЧ", САНТЕХНИКУ
двухэтажный дом, 195 м2 (первый этаж - поризованный кирпич, второй этаж - брус)

Материалы и оборудование:
Watts, Meibes, TECE, Sanha, Frialen - Германия
Baxi, Itap, Giacomini, Uni-Fitt, Tiemme – Италия
ЭВАН, Rols Isomarket, Pro Aqua, Технониколь, Стенофон, Пульс - Россия
Flamco,Walraven - Нидерланды
Grundfos, Danfoss - Дания
Henco - Бельгия
Honeywell - США
Oras - Финляндия

Котел: электрический котел ЭВАН Expert-9
Бойлер: бойлер косвенного нагрева Baxi
Теплый пол 195 м2: трубы TECE floor, коллекторы TECE floor на 11 и 7 контуров, экструдированный пенополистирол, гидроизоляция и праймер Технониколь, арматурная сетка, стяжки, теплоизоляция Стенофон
Обвязка котельной: группа безопасности для бойлера Watts, расширительный бак Airfix Flamco, насосы Comfort и Alpha Grundfos, трубы из нержавеющей стали Sanha NiroTherm, трубы Henco Standart
Дополнительные элементы: GSM модуль Zont-Expert, радиомодуль и радиотермодатчики ЭВАН, консоль Flamco, муфты Flamco и Henco, изоляция и лента Rols Isomarket Energoflex, клапаны Meibes, Uni-Fitt, Oras и Itap, манометр Honeywell, 9 коллекторов с регулирующими клапанами Uni-Fitt, 24 водорозетки Henco, труба водоснабжения Henco Ру16 Standart, комплект материалов для канализации, фильтры Itap и Honeywell, запорная арматура и фитинги Sanha, Giacomini, Henco, и Danfoss, теплоноситель-антифриз Dixis, крепежные элементы Walraven, TECE, Tiemme и Uni-Fitt, расходные материалы
Сантехника: электросварной отвод Frialen, пожарные шкафы Пульс, сантехническое оборудование TECE для чернового и чистового монтажа - профили для душа, сифоны, опоры, решетки, трап, стаканы гидрозатвора, основа для плитки, модули для установки унитаза, модуль для установки унитаза для людей с ограниченной подвижностью, сливные патрубки, панели смыва
Услуги: проектирование, доставка оборудования и материалов, подготовка основания под теплый пол, монтаж, заправка теплоносителем, пуско-наладка
Особенности: отопление дома теплыми полами от электрического котла с "умной" автоматикой, дополнительная установка сантехнических приборов и пожарных шкафов

ИТОГО
отопление, водоснабжение, канализация "под ключ", сантехника (материал + работы):
1 201 057 руб

Хотите узнать стоимость аналогичного проекта для своего дома?
Отправьте запрос на расчет сметы!
ПОЛУЧИТЬ СМЕТУ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
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КАК ЗАКАЗАТЬ ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА?

Вы оформляете заявку на расчет (по номеру телефона 8 (812) 408-07-36, через форму ниже или письмом на info@amikta.ru)
Мы осуществляем предварительный расчет сметы, после чего инженер приезжает на осмотр объекта в выбранный Вами день и время
Мы составляем финальную смету и проект системы отопления, учитывая все Ваши пожелания и характеристики дома, производим теплотехнический расчет и подготавливаем договор для подписания
Мы самостоятельно организуем доставку необходимого для монтажа оборудования и материалов
Мы качественно выполняем работу, используя собственные инструменты и спецтехнику
Вы отдыхаете

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Кто будет моим контактным лицом?
За Вашим объектом будут закреплены персональные менеджер и инженер, которые будут полностью контролировать ход работ - от первоначального этапа расчетов до финальной сдачи работ и запуска оборудования. Также Ваш менеджер будет доступен и после завершения монтажных работ, если его помощь понадобится в эксплуатации оборудования.
Как контролируется качество оборудования и материалов?
Для выполнения работ мы используем только проверенное оборудование, закупленное напрямую у производителей или представителей европейских компаний в России. Мы тщательно проверяем наличие необходимых сертификатов, гарантийных талонов и в обязательном порядке проверяем качество материалов при закупке. Дополнительную проверку все оборудование проходит на этапе монтажа и пуско-наладки.
Какую ответственность Вы несете за некачественные материалы и оборудование?
В соответствии с договором, который в обязательном порядке мы заключаем с Вами перед началом работ, мы несём ответственность и за выполненные работы, и за все используемые при монтаже материалы и оборудование. При наступлении гарантийных обязательств мы своими силами производим диагностику и замену оборудования.
Какие дополнительные расходы могут возникнуть сверх утвержденных в смете?
Мы строго соблюдаем политику честных и полных смет. Перед подписанием договора мы производим проектные расчеты, на основании которых с максимальной точностью определяем требуемый конкретно для Вашего объекта перечень материалов, оборудования или работ. Указанный перечень и стоимость фиксируются при подписании договора. Дополнительные расходы могут возникнуть лишь по Вашей инициативе (при принятии Вами решения увеличить фронт работ), и они также будут зафиксированы в виде дополнительного соглашения к договору. В тех случаях, когда стоимость работ зависит от внешних факторов (например, глубина бурения скважины зависит от глубины залегания воды) мы предварительно оговариваем с Вами диапазон цены, обозначая как минимальную, так и максимальную.
Могут ли проводиться работы зимой?
Для того, чтобы производить монтажные работы в зимний период, нам достаточно "теплого контура" дома - установленных дверей, окон и кровли.
Могут ли монтажники на объекте просить у меня деньги за неучтенные работы?
Это исключено. За все расчеты и денежные средства отвечает закреплённый за Вами менеджер, а стоимость работ четко прописана в договоре.
Как проводится внутренний контроль качества работ?
За Вашим объектом помимо менеджера закреплён и инженер, который отвечает за все работы, производимые монтажниками на объекте. Он лично руководит началом работ, тестированием и пуско-наладкой систем. За ходом работ он может наблюдать либо лично, либо через видеосвязь и фото отчеты, присылаемые ежедневно монтажными бригадами.
Как я могу быть уверен, что от меня не будут скрывать дефекты системы?
Системы отопления и водоснабжения мы подвергаем проверке путем манометрических испытаний, накачивая системы давлением воздуха, в два раза превышающим рабочее давление системы. Это позволяет нам до окончания монтажных работ выявить все возможные дефекты и устранить их. При монтаже электрики мы производим черновую установку патронов и лампочек, что позволяет проверить работу системы, и с помощью специального оборудования проверяем щитовое оборудование (автоматы, УЗО и прочие элементы). Также после окончания всех работ в соответствии с договором у Вас будет 2 года на проверку наших инженерных систем в различных режимах эксплуатации.
Какую ответственность Вы несете в случае несоблюдения сроков сдачи работ?
При подписании договора в нем фиксируется срок выполнения работ и наша ответственность за его соблюдение. В случае нарушения указанных сроков по нашей вине мы уменьшаем стоимость работ на сумму неустойки, пропорциональной количеству дней задержки.
Как я смогу контролировать ход работ дистанционно?
Благодаря тщательным расчетам и проектированию нам удается уменьшить необходимость Вашего присутствия при работах. В ходе проведения работ Вы можете запросить информацию у своего менеджера, который отправит Вам фото или видео отчет о производимых работах. И, конечно же, мы всегда будем рады Вашему присутствию на объекте.
Как я смогу контролировать качество скрытых работ – укладку теплого пола в бетонную стяжку?
До заливки теплого пола в стяжку мы записываем видео отчет, который дает понимание о состоянии системы теплого пола и местах расположения труб. Дополнительной гарантией качества этих скрытых работ является соответствие строительным нормативам, по которым мы осуществляем заливку труб теплого пола после заполнения их воздухом под высоким давлением.
Кто убирает мусор после окончания работ?
Мы в обязательном порядке убираем за собой мусор после завершения работ и складируем его в строительных мешках на объекте. Этот процесс дополнительно контролируется Вашим менеджером при сдаче объекта.

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