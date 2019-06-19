МОНТАЖ КОТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ДОМА И БАНИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (АГАЛАТОВО 3)



СМЕТА ВКЛЮЧАЕТ - ДВЕ КОТЕЛЬНЫЕ "ПОД КЛЮЧ", ОБУСТРОЙСТВО ВОДОЗАБОРА

дом - 2 этажа, 190 м2, из поризованного камня, баня - 1 этаж



Материалы и оборудование:

Buderus, Watts, Meibes, Reflex, TECE, Sanha - Германия

Baxi, Itap, Giacomini, Uni-Fitt, Tiemme – Италия

Flamco - Нидерланды

Esbe - Швеция

Grundfos - Дания

Pro Aqua, Бастион, Джилекс - Россия

Henco - Бельгия

Protherm - Словакия

Tesy - Болгария



Котел для дома: газовый настенный котел Buderus Logamax (работает на сжиженном газе от газгольдера)

Бойлер для дома: бойлер косвенного нагрева Baxi UBT 200 GR

Обвязка котла для дома: расширительные баки Flamco Airfix, насосы Grundfos Alpha и Comfort, комплект обвязки котла и бойлера с армированными алюминием трубами Pro Aqua

Котел для бани: электрический котел Protherm Скат

Бойлер для бани: комбинированный бойлер Tesy

Обвязка котла для бани: расширительный бак Flamco FL, насос Grundfos Alpha, армированные PPR трубы Pro Aqua

Дополнительные элементы: насосная установка Grundfos SBA, гидроаккумулятор Reflex, трубы ПНД Джилекс, консоли Flamco, коллекторы Uni-Fitt , комплект перенастройки на сжиженный газ, комплект 3-х ходового клапана Protherm Fugas, клапаны Esbe, Meibes и Itap, муфты Flamco, Pro Aqua и Henco, запорная арматура и фитинги Giacomini, Sanha, Tiemme, фильтры Itap,коаксиальный дымоход Buderus, кронштейн Reflex, профили и соединения ТЕСЕ, группа безопасности Watts, стабилизатор напряжения и защитное устройство Бастион, крепежные элементы, электромонтажные материалы, расходные материалы, комплектующие для обустройства колодца, узел ввода воды

Услуги: проектирование, доставка оборудования и материалов, монтаж, пуско-наладка

Особенности: В доме и бане с уже установленными радиаторами и теплыми полами были смонтированы газовая котельная на сжиженном газе и котельная с электрокотлом, связаны старые и новые элементы системы отопления. Для получения воды был обустроен колоде и узел ввода.



ИТОГО

две котельные, точка забора воды "под ключ" (материал + работы):

494 105 руб



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