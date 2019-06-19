СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ДЕР. СОЙКИНО)
СМЕТА ВКЛЮЧАЕТ - ОТОПЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ (ТЕПЛЫЙ ПОЛ), ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ "ПОД КЛЮЧ", САНТЕХНИКУ
двухэтажный дом, 195 м2 (первый этаж - поризованный кирпич, второй этаж - брус)
Материалы и оборудование:
Watts, Meibes, TECE, Sanha, Frialen - Германия
Baxi, Itap, Giacomini, Uni-Fitt, Tiemme – Италия
ЭВАН, Rols Isomarket, Pro Aqua, Технониколь, Стенофон, Пульс - Россия
Flamco,Walraven - Нидерланды
Grundfos, Danfoss - Дания
Henco - Бельгия
Honeywell - США
Oras - Финляндия
Котел: электрический котел ЭВАН Expert-9
Бойлер: бойлер косвенного нагрева Baxi
Теплый пол 195 м2: трубы TECE floor, коллекторы TECE floor на 11 и 7 контуров, экструдированный пенополистирол, гидроизоляция и праймер Технониколь, арматурная сетка, стяжки, теплоизоляция Стенофон
Обвязка котельной: группа безопасности для бойлера Watts, расширительный бак Airfix Flamco, насосы Comfort и Alpha Grundfos, трубы из нержавеющей стали Sanha NiroTherm, трубы Henco Standart
Дополнительные элементы: GSM модуль Zont-Expert, радиомодуль и радиотермодатчики ЭВАН, консоль Flamco, муфты Flamco и Henco, изоляция и лента Rols Isomarket Energoflex, клапаны Meibes, Uni-Fitt, Oras и Itap, манометр Honeywell, 9 коллекторов с регулирующими клапанами Uni-Fitt, 24 водорозетки Henco, труба водоснабжения Henco Ру16 Standart, комплект материалов для канализации, фильтры Itap и Honeywell, запорная арматура и фитинги Sanha, Giacomini, Henco, и Danfoss, теплоноситель-антифриз Dixis, крепежные элементы Walraven, TECE, Tiemme и Uni-Fitt, расходные материалы
Сантехника: электросварной отвод Frialen, пожарные шкафы Пульс, сантехническое оборудование TECE для чернового и чистового монтажа - профили для душа, сифоны, опоры, решетки, трап, стаканы гидрозатвора, основа для плитки, модули для установки унитаза, модуль для установки унитаза для людей с ограниченной подвижностью, сливные патрубки, панели смыва
Услуги: проектирование, доставка оборудования и материалов, подготовка основания под теплый пол, монтаж, заправка теплоносителем, пуско-наладка
Особенности: отопление дома теплыми полами от электрического котла с "умной" автоматикой, дополнительная установка сантехнических приборов и пожарных шкафов
ИТОГО
отопление, водоснабжение, канализация "под ключ", сантехника (материал + работы):
1 201 057 руб
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