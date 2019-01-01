Дизельные котлы отопления

Дизельные котлы Wolf (Германия)

Современные дизельные конденсационные котлы Wolf COB (одноконтурный) и COB-TS (двухконтурный со встроенным накопителем для горячей воды на 160 литров) работают на дизельном топливе, биотопливе В10 и малосернистом топливе, отличаясь высоким КПД, эффективной системой двухступенчатой горелки, максимальным уровнем сгорания топлива и высоким уровнем экологической безопасности, компактными размерами (129*56*60 см), удобным управлением и возможностью подключения управления через приложение в смартфоне. Котлы представлены в модельном ряде мощностью от 15 до 40 кВт, уровень шума при работе котла – не более 56 дБ.



Дизельные котлы Buderus (Германия)

Надежные и проверенные временем чугунные котлы Buderus серии Logano G125 WS отличаются продолжительностью срока службы, простотой настроек и управления, возможностью подключения различных термостатов и систем удаленного управления, подсоединения водонагревателя косвенного нагрева для получения горячей воды, удобством очистки и обслуживания элементов котла. Эти котлы могут работать как на дизельном топливе, так и на газе (при переходе на новый вид топлива требуется замена горелки котла). Линейка Logano G125 WS включает в себя котлы мощностью 25 кВт, 32 кВт, 40 кВт.



Дизельные котлы Viessmann (Германия)

Дизельные конденсационные котлы Viessman VITOROND 100 могут работать на дизельном топливе и на природном магистральном газе, отличаются высоким КПД, пониженным расходом топлива, простотой обслуживания и возможностью подключения фирменных элементов автоматики для удаленного управления котлом через приложение или контроллеры Vitotronic. Благодаря широкому модельному ряду котлов мощностью от 18 кВт до 63 кВт легко подобрать котел VITOROND 100 для обогрева дома или коммерческого помещения любой площади.



Дизельные котлы Kiturami (Южная Корея)

Южнокорейский бренд Kiturami предлагает самый большой выбор современных дизельных котлов. Котлы Kiturami отличает применение высоких технологий, удобство управления, компактные размеры и высокое качество сборки.

На российском рынке доступны дизельные котлы:

Kiturami STSO (от 15 до 35 кВт),

Kiturami Turbo (от 15 до 35 кВт),

Kiturami Turbo Hi FiN (от 17 до 35 кВт),

Kiturami KSO (от 58 до 460 кВт).



Дизельные котлы Navien (Южная Корея)

Дизельные котлы от лидера южнокорейского рынка Navien LFA (двухконтурные, от 13 кВт до 40 кВт) и Navien LST (двухконтурные, от 13 кВт до 60 кВт) отопительного оборудования адаптированы к российским условиям эксплуатации, отличаются стильным дизайном и компактными размерами, минимальным уровнем шума и вибрации, длительному сроку службы нержавеющих теплообменников, высоким КПД (до 91%).



Дизельные котлы De Dietrich (Франция)

Дизельные одноконтурные (модели EFU и EF )и двухконтурные (VEL) котлы De Dietrich NeOvo EcoNox обладают высоким КПД (до 98%), характеризуются пониженным выбросом продуктов горения в атмосферу), двумя модификациями панели управления, предустановленной возможностью программирования режимов работы котла.

