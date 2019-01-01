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Дизельные котлы

для отопления частного дома

Дизельные котлы отопления

Из-за достаточно высокой цены дизельного топлива (солярки) дизельные котлы редко устанавливаются в качестве отопительного оборудования в тех домах, у которых существуют альтернативные варианты отопления с помощью магистрального или сжиженного газа, электричества или твердого топлива.

Принцип работы дизельного котла прост – на горелку под давлением подается смесь дизельного топлива и воздуха, происходит процесс сгорания, в результате которого выделяемое тепло позволяет нагревать теплоноситель системы отопления и воду для горячего водоснабжения (в двухконтурных котлах), а продукты горения выводятся через дымоход за пределы дома.

Плюсы дизельных котлов:
• В отличие от газовых котлов, установку дизельного котла не нужно согласовывать с газовыми службами и получать разрешение на монтаж.
• На базе дизельного котла можно организовать систему отопления в частном доме или на даче, находящихся в удалении от газовых магистралей и линий электропередач.
Минусы дизельных котлов:
• Дизельное отопление требует особого места для хранения запаса дизельного топлива, оборудованное хорошей системой вентиляции (из-за достаточно резкого запаха топлива), оснащенного средствами пожарной безопасности и оборудованного для подъезда техники для пополнения запасов топлива.
• Работа дизельных котлов сопровождается значительным шумом.
• Для работы дизельному котлу необходимо электричество, поэтому в регионах, в которых существуют перебои с электроэнергией или она полностью отсутствует, дизельный котел необходимо устанавливать совместно с электрогенератором.
• Дизельное топливо пригодно для использования при температуре от +5 градусов, поэтому место хранения солярки требует дополнительного утепления.
• Дизельный котел необходимо регулярно очищать от побочных продуктов горения, сажи и гари, предотвращать появление коррозии, производить настройку горелки и системы турбонаддува.

Более подробную информацию про дизельное отопление Вы можете получить в этой статье.

Прайс-лист на работы с дизельными котлами

Монтаж котла дизельных котлов (до 50 кВт) - от 8 000 руб
Демонтаж котла - цена по запросу
Диагностика котла - цена по запросу

Стоимость выезда специалистов - в зависимости от удаленности объекта от КАД
Гарантия на монтаж котла - 2 года
Гарантия на монтаж при заключении договора на сервисное обслуживание - до 10 лет
ЗАКАЗАТЬ МОНТАЖ ДИЗЕЛЬНОГО КОТЛА

Расход топлива при отоплении дизельным котлом

Расход дизельного топлива напрямую зависит от мощности котла.

Приблизительную мощность котла для частного дома с простой планировкой и невысокими потолками, находящимся в умеренном климате Северо-Западного региона можно рассчитать таким образом:
Мощность котла, кВт = площадь дома, м2 / 10
Для более точного расчета и подбора котла необходимо произвести теплотехнический расчет (при заказе услуги по монтажу котла наши специалисты сделают это для Вас бесплатно).

Приблизительный расход топлива в режиме нагрева помещений можно рассчитать по формуле:
Расход в час, кг = мощность котла, кВт / 10

Расход дизельного топлива при поддержании установленной температуры:
Расход в час, кг = мощность котла, кВт /15
Современные дизельные котлы с усовершенствованной конструкцией и продвинутой автоматикой будут потреблять меньше топлива, чем более простые или устаревшие модели.

Конденсационные дизельные котлы способны получать дополнительную энергию, используя процесс конденсации образующегося при сгорании дизельного топлива пара, что также приводит к снижению потребления топлива.
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Современные дизельные котлы для отопления дома

Дизельные котлы Wolf (Германия)
Современные дизельные конденсационные котлы Wolf COB (одноконтурный) и COB-TS (двухконтурный со встроенным накопителем для горячей воды на 160 литров) работают на дизельном топливе, биотопливе В10 и малосернистом топливе, отличаясь высоким КПД, эффективной системой двухступенчатой горелки, максимальным уровнем сгорания топлива и высоким уровнем экологической безопасности, компактными размерами (129*56*60 см), удобным управлением и возможностью подключения управления через приложение в смартфоне. Котлы представлены в модельном ряде мощностью от 15 до 40 кВт, уровень шума при работе котла – не более 56 дБ.

Дизельные котлы Buderus (Германия)
Надежные и проверенные временем чугунные котлы Buderus серии Logano G125 WS отличаются продолжительностью срока службы, простотой настроек и управления, возможностью подключения различных термостатов и систем удаленного управления, подсоединения водонагревателя косвенного нагрева для получения горячей воды, удобством очистки и обслуживания элементов котла. Эти котлы могут работать как на дизельном топливе, так и на газе (при переходе на новый вид топлива требуется замена горелки котла). Линейка Logano G125 WS включает в себя котлы мощностью 25 кВт, 32 кВт, 40 кВт.

Дизельные котлы Viessmann (Германия)
Дизельные конденсационные котлы Viessman VITOROND 100 могут работать на дизельном топливе и на природном магистральном газе, отличаются высоким КПД, пониженным расходом топлива, простотой обслуживания и возможностью подключения фирменных элементов автоматики для удаленного управления котлом через приложение или контроллеры Vitotronic. Благодаря широкому модельному ряду котлов мощностью от 18 кВт до 63 кВт легко подобрать котел VITOROND 100 для обогрева дома или коммерческого помещения любой площади.

Дизельные котлы Kiturami (Южная Корея)
Южнокорейский бренд Kiturami предлагает самый большой выбор современных дизельных котлов. Котлы Kiturami отличает применение высоких технологий, удобство управления, компактные размеры и высокое качество сборки.
На российском рынке доступны дизельные котлы:
Kiturami STSO (от 15 до 35 кВт),
Kiturami Turbo (от 15 до 35 кВт),
Kiturami Turbo Hi FiN (от 17 до 35 кВт),
Kiturami KSO (от 58 до 460 кВт).

Дизельные котлы Navien (Южная Корея)
Дизельные котлы от лидера южнокорейского рынка Navien LFA (двухконтурные, от 13 кВт до 40 кВт) и Navien LST (двухконтурные, от 13 кВт до 60 кВт) отопительного оборудования адаптированы к российским условиям эксплуатации, отличаются стильным дизайном и компактными размерами, минимальным уровнем шума и вибрации, длительному сроку службы нержавеющих теплообменников, высоким КПД (до 91%).

Дизельные котлы De Dietrich (Франция)
Дизельные одноконтурные (модели EFU и EF )и двухконтурные (VEL) котлы De Dietrich NeOvo EcoNox обладают высоким КПД (до 98%), характеризуются пониженным выбросом продуктов горения в атмосферу), двумя модификациями панели управления, предустановленной возможностью программирования режимов работы котла.
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Оставьте заявку на установку котла на дизельном топливе
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