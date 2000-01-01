ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ VIESSMANN
Немецкая компания Viessmann, основанная в 1917 году на сегодняшний день управляет производственными мощностями в одиннадцати странах, в том числе и в России. Российский завод Viessmann расположен в Липецке.
Отопительное оборудование Viessmann отличается высоким качеством, надежностью, длительным сроком службы. Широкая ассортиментная линейка отопительных котлов представлена классическими газовыми котлами (настенными и напольными), современными конденсационными газовыми котлами и котлами на жидком и твердом топливе. С помощью котлов Viessmann можно организовать эффективную, работающую на любом типе ресурса систему отопления.
Для достижения максимальной эффективности системы отопления компания Viessmann предлагает ряд сопутствующего оборудования – бойлеры (классические водонагреватели и экономичные модули свежей воды), различного типа радиаторы отопления, оборудование для фильтрации и подготовки воды, системы дымоудаления, насосы, разнообразные клапаны и запорные элементы, контроллеры и устройства управления, системы диспетчеризации. В рамках создания ассортимента различного отопительного оборудования и аксессуаров компанией Viessmann была создана единая система взаимозаменяемых и подходящих друг к другу элементов – Vitoset. В качестве программного обеспечения для управления отоплением дома Viessmann предлагает мобильное приложение Vitotrol App