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Котлы Viessmann (Висман)

для частных домов и коммерческих объектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ VIESSMANN

Немецкая компания Viessmann, основанная в 1917 году на сегодняшний день управляет производственными мощностями в одиннадцати странах, в том числе и в России. Российский завод Viessmann расположен в Липецке.

Отопительное оборудование Viessmann отличается высоким качеством, надежностью, длительным сроком службы. Широкая ассортиментная линейка отопительных котлов представлена классическими газовыми котлами (настенными и напольными), современными конденсационными газовыми котлами и котлами на жидком и твердом топливе. С помощью котлов Viessmann можно организовать эффективную, работающую на любом типе ресурса систему отопления.

Для достижения максимальной эффективности системы отопления компания Viessmann предлагает ряд сопутствующего оборудования – бойлеры (классические водонагреватели и экономичные модули свежей воды), различного типа радиаторы отопления, оборудование для фильтрации и подготовки воды, системы дымоудаления, насосы, разнообразные клапаны и запорные элементы, контроллеры и устройства управления, системы диспетчеризации. В рамках создания ассортимента различного отопительного оборудования и аксессуаров компанией Viessmann была создана единая система взаимозаменяемых и подходящих друг к другу элементов – Vitoset. В качестве программного обеспечения для управления отоплением дома Viessmann предлагает мобильное приложение Vitotrol App

Прайс-лист на работы с котлами Viessmann

Монтаж газового котла Viessmann (до 35 кВт) - 6 500 руб
Монтаж газового котла Viessmann (от 35 кВт) - цена по запросу
Монтаж котла Viessmann на твердом или жидком топливе (до 50 кВт) - от 8 000 руб
Демонтаж котла Viessmann - цена по запросу
Диагностика котла Viessmann - цена по запросу

Стоимость выезда специалистов - в зависимости от удаленности объекта от КАД
Гарантия на монтаж котла - 2 года
Гарантия на монтаж при заключении договора на сервисное обслуживание - до 10 лет
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Газовые котлы Viessmann

Ассортимент газовых котлов Viessmann представлен моделями с одним или двумя контурами. Одноконтурные котлы служат для нагрева теплоносителя отопительной системы и способны осуществлять подогрев воды только при подключении бойлера косвенного нагрева.

Двухконтурные котлы способны нагревать теплоноситель и горячую воду для бытовых нужд. Однако объем горячей воды, который может подготовить двухконтурный котел, будет меньше, чем у бойлера косвенного нагрева.

Все газовые котлы Viessmann защищены от перепадов в подаче газа, свойственным российским магистральным газопроводам.
По типу забора воздуха газовые котлы Viessmann разделяются на две группы – с открытой и закрытой камерой сгорания.

Котлы с открытой камерой сгорания забирают воздух, необходимый для осуществления процесса горения, из помещения. В этом случае необходимо позаботиться о достаточном объеме этого помещения и вентиляции в нем. Продукты сгорания выводятся через дымоход.

Котлы с закрытой камерой сгорания используют воздух, который можно подавать к горелке различными способами, выбирая из них самый оптимальный конкретно для Вашего дома. Это может быть вертикальный канал, выходящий через крышу, канал забора воздуха, проходящий через стену или через коаксиальный дымоход, который одновременно служит и для подачи воздуха к горелке котла, и для отведения продуктов сгорания.

Газовый котел Viessmann Vitopend 100-W

Настенные одноконтурные и двухконтурные котлы с закрытой камерой сгорания и предустановленной погодозависимой автоматикой, контролером и дисплеем, возможностью программирования работы котла по дням или неделям, системой диагностики.
Мощность – от 10,5 до 31 кВт.

Газовый котел Viessmann Vitogas 100-F

Мощный напольный котел, отличающийся длительным сроком службы, компактными размерами, предустановленным управлением Vitotronic.
Мощность – от 29 до 420 кВт.

Газовые конденсационные котлы Viessmann

Особый режим работы позволяет конденсационным котлам использовать не только тепло, образующееся в результате процесса сгорания топлива, но и получать тепло, выделяющееся при образовании конденсата. Этот конденсат образуется из паров сгорания, охлажденных на стальном теплообменнике. Такой способ максимального использования тепла позволяет максимально экономично расходовать газ, снижая затраты на отопление и горячее водоснабжение.
Особенность конденсационных котлов Viessmann – наличие запатентованного теплообменника Inox-Radial, отвечающего за формирование конденсата, обеспечивающего экономичность расхода и сокращающего выбросы углекислого газа в атмосферу и контролера Lambda Pro Control, отвечающего за автоматическую настройку котла в зависимости от используемого для отопления типа газа и его состава.

Газовый котел Viessmann Vitodens 050-W

Надежный и компактный настенный конденсационный котел эконом-сегмента с энергоэффективностью класса А, ЖК дисплеем и элементами управления.
Мощность – от 6,5 до 24 кВт.

Газовый котел Viessmann Vitodens 200-W

Энергоэффективные конденсационные одноконтурные и двухконтурные котлы, отличающиеся пониженным уровнем шума при работе, управлением через сенсорный дисплей контролера Vitotronic. Возможна установка в систему отопления нескольких котлов каскадом.
Мощность – от 1,8 до 150 кВт.

Газовый котел Viessmann Vitodens 100-W

Компактный и производительный настенный двухконтурный конденсационный котел, способный обеспечивать дом горячей водой сразу же после запуска и емкостью для воды на 46 литров. Подходит для установки на кухне или в ванной.
Мощность – от 4,7 до 35 кВт.

Газовый котел Viessmann Vitocrossal 100

Мощный и компактный конденсационный котел с рабочим давлением в 6 бар, погодозависимым регулятором, низким потреблением электричества, горелкой MatriX и пониженным шумом при работе. Возможна установка в систему отопления нескольких котлов каскадом.
Мощность – от 80 до 320 кВт.

Газовый котел Viessmann Vitocrossal 200 CM2C

Мощный и надежный конденсационный котел с контроллером Vitotronic и сенсорным управлением, LAN-интерфейсом, горелкой MatriX и простым обслуживанием в процессе эксплуатации системы отопления. Возможна установка в систему отопления нескольких котлов каскадом.
Мощность – от 87 до 311 кВт.
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Котлы ViessmanN, использующие газ и жидкое топливо

Благодаря высокой мощности, возможности вариативного использования топлива (газа и любого жидкого топлива) и длительному сроку эксплуатации такие котлы отлично подойдут для домов с большой площадью, коммерческих и промышленных объектов.

Газовый котел Viessmann Vitorond 100

Мощный напольный чугунный котел, с надежными теплообменниками, позволяющими использовать тепло из конденсата, образующегося при сгорании, предустановленным регулятором Vitotronic.
Мощность – от 18 до 63 кВт.

Газовый котел Viessmann Vitorond 200

Мощный напольный чугунный котел, увеличивающий КПД за счет использования тепла, образующегося при конденсации, надежной герметизацией, возможностью удаленного управления через Vitocom и Vitodata.
Мощность – от 125 до 270 кВт.
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Мы учтем пожелания, бюджет и особенности Вашего дома и индивидуально подберем для Вашего дома оптимальный с технической точки зрения вариант экономичного в эксплуатации и гарантированно эффективного отопления.
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За плечами наших мастеров и инженеров более 10 лет успешного расчета, монтажа, и обслуживания систем отопления. Для отопления Вашего дома мы будем использовать только проверенное сотнями установок европейское оборудование, материалы и методы работы.

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ЗАКАЗАТЬ КОТЕЛ VIESSMANN И ЕГО МОНТАЖ

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