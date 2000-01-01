По типу забора воздуха газовые котлы Viessmann разделяются на две группы – с открытой и закрытой камерой сгорания.



Котлы с открытой камерой сгорания забирают воздух, необходимый для осуществления процесса горения, из помещения. В этом случае необходимо позаботиться о достаточном объеме этого помещения и вентиляции в нем. Продукты сгорания выводятся через дымоход.



Котлы с закрытой камерой сгорания используют воздух, который можно подавать к горелке различными способами, выбирая из них самый оптимальный конкретно для Вашего дома. Это может быть вертикальный канал, выходящий через крышу, канал забора воздуха, проходящий через стену или через коаксиальный дымоход, который одновременно служит и для подачи воздуха к горелке котла, и для отведения продуктов сгорания.

