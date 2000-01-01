Единственный недостаток электрических котлов – зависимость возможности установки электрического котла требуемой для обогрева Вашего дома мощности от общего количества киловатт электричества, доступных для подключения. Минимально необходимую по самым грубым расчетам мощность электрического котла можно рассчитать как 1 кВт на каждые 10 м2 дома. В зависимости от качества утепления частного дома и его конструктивных особенностей, после проведения теплотехнических расчетов нашими специалистами требуемая мощность корректируется. Также следует оставить запас киловатт для обеспечения дома горячей водой, работы системы освещения и всей крупной и мелкой бытовой техники. Если местная сеть предоставляет меньше киловатт, чем требует электрическое отопление и все приборы в доме, при превышении нагрузки будут происходить автоматические отключения электроэнергии. Чтобы надежно обезопасить себя от этого, следует доверить расчет и монтаж электрического отопления и электрического котла профессионалам.