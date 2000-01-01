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Электрический котел

для отопления частных домов, коттеджей и таунхаусов

Электрический котел для отопления частного дома

Отопление частного дома электрокотлом – самый простой, удобный и экологичный способ отопления дома. Электрические котлы, в отличие от газовых или твердотопливных, не требуют специально оборудованного помещения, установки системы дымоудаления, не производят выброс СО2 в атмосферу, отличаются минимальным уровнем шума при работе и, как правило, имеют автоматику с широким функционалом и множеством регулировок. Подробнее про электрическое отопление частных домов Вы можете прочитать в этой статье.

Электрический котел отлично подойдет и в качестве временного и резервного котла. В случае, если до газификации частного дома остается еще какое-то время, но уже необходимо установить систему отопления для поддержания минимальной положительной температуры в доме для сохранения черновой отделки или проведения ремонтных работ или работ по чистовой отделке, можно установить электрический котел, который при минимальных затратах энергии будет поддерживать температуру в доме в районе +5 градусов. После газификации и установки в систему отопления газового котла электрический котел можно оставить в качестве резервного источника отопления.
При выборе места для электрического котла следует соблюсти возможность свободного доступа к котлу для его настройки и сервисного обслуживания, а при монтаже – уделить особое внимание электробезопасности, защите проводов и элементов электрокотла от влаги и замыкания, выбору правильного сечения кабеля и фаз подключения.

Для защиты котла, отопительной системы и всех электроприборов частного дома особое внимание следует уделить различным типам безопасности – смонтировать автоматические устройства отключения котла при перепадах напряжения, коротком замыкании или перегрузки, позаботиться о правильной организации заземления.

Наши специалисты в совершенстве владеют техникой монтажа отопительного оборудования и электрики, работая с соблюдением всех стандартов безопасности, нормативами ПТЭЭУП, СНиП и ПУЭ.
Самые популярные электрические котлы – недорогие электрические котлы со встроенными ТЭН-ами, нагревающими теплоноситель или воду. Из-за нагрева воды на ТЭН-е образуется накипь, что приводит к необходимости замены термоэлектрического нагревателя. Процедура замены достаточно проста, и может выполняться специалистами в рамках сезонного сервисного обслуживания системы электрического отопления.

Более современные, но при этом и более дорогие электрические котлы используют для нагрева теплоносителя и воды электроды. Эти электрокотлы отличаются компактными размерами и пониженным потреблением электричества, но при этом крайне чувствительны к химическому составу теплоносителя и требуют постоянного и тщательного обслуживания отопительной системы.

Самые современные, мощные и производительные электрические котлы используют для нагрева принцип индукции. Единственный недостаток таких котлов – их высокая стоимость.

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАБОТЫ С электрическими КОТЛАМИ

Монтаж электрического котла (до 15 кВт) - 3 500 руб
Монтаж электрического котла (от 15 кВт) - цена по запросу
Демонтаж котла - цена по запросу
Диагностика котла - цена по запросу

Стоимость выезда специалистов - в зависимости от удаленности объекта от КАД
Гарантия на монтаж котла - 2 года
Гарантия на монтаж при заключении договора на сервисное обслуживание - до 10 лет
ЗАКАЗАТЬ МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОТЛА

Сколько кВт потребляет электрический котел?

Единственный недостаток электрических котлов – зависимость возможности установки электрического котла требуемой для обогрева Вашего дома мощности от общего количества киловатт электричества, доступных для подключения. Минимально необходимую по самым грубым расчетам мощность электрического котла можно рассчитать как 1 кВт на каждые 10 м2 дома. В зависимости от качества утепления частного дома и его конструктивных особенностей, после проведения теплотехнических расчетов нашими специалистами требуемая мощность корректируется. Также следует оставить запас киловатт для обеспечения дома горячей водой, работы системы освещения и всей крупной и мелкой бытовой техники. Если местная сеть предоставляет меньше киловатт, чем требует электрическое отопление и все приборы в доме, при превышении нагрузки будут происходить автоматические отключения электроэнергии. Чтобы надежно обезопасить себя от этого, следует доверить расчет и монтаж электрического отопления и электрического котла профессионалам.
Для приблизительного расчета потребляемого электрическим котлом для отопления дома электричества можно использовать такие примерные расчеты:

Расход электричества на отопление в месяц (киловатт-часов) = мощность котла (кВт)/2 * 24 (часа) * 30 (дней в месяце).

Обращаем внимание, эти расчеты приведены грубо и могут сильно зависеть от температуры воздуха в отопительный сезон, не учитывают затраты электричества на нагрев воды, освещение и электроприборы. Расчетные таблицы по потреблению электроэнергии котлом более подробны описаны в этом разделе нашего сайта.

Стоимость киловатт-часов определяется каждым поставщиком электроэнергии самостоятельно, и может значительно отличаться в разных городах, СНТ, ДНТ и коттеджных поселках Ленинградской области.
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ЗАКАЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОТЛА И ЕГО МОНТАЖА

Оставьте заказ на установку котла для отопления дома электричеством
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