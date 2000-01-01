При выборе места для электрического котла следует соблюсти возможность свободного доступа к котлу для его настройки и сервисного обслуживания, а при монтаже – уделить особое внимание электробезопасности, защите проводов и элементов электрокотла от влаги и замыкания, выбору правильного сечения кабеля и фаз подключения.
Для защиты котла, отопительной системы и всех электроприборов частного дома особое внимание следует уделить различным типам безопасности – смонтировать автоматические устройства отключения котла при перепадах напряжения, коротком замыкании или перегрузки, позаботиться о правильной организации заземления.
Наши специалисты в совершенстве владеют техникой монтажа отопительного оборудования и электрики, работая с соблюдением всех стандартов безопасности, нормативами ПТЭЭУП, СНиП и ПУЭ.