Наш опыт позволяет нам с первого раза правильно составить проект электрификации, сразу определив необходимое количество кабеля и места расположения основных элементов, с учетом штробления стен дома и необходимым количеством гофр и кабель-каналов. Таким образом, сумма в нашей смете максимально будет совпадать с фактической стоимостью электрики "под ключ".



Благодаря высокой квалификации мы можем не только сделать всю электрику в доме "с нуля", но и исправить ошибки сторонних подрядчиков, проведя необходимые испытания системы электрификации, замену ее неисправных элементов, частичный или полный демонтаж электрики.



Мы осуществляем работы по электрике в строгом соответствии c нормативами ПТЭЭУП, СНиП и ПУЭ.



