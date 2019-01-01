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ЭЛЕКТРИКА ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

монтаж электрики "под ключ" для загородных домов, таунхаусов и коммерческих объектов

ЭЛЕКТРИКА ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

Мы предлагаем профессиональные услуги по:
  • проектированию электрики частных домов или коммерческих объектов (с учетом верного распределения нагрузки, исключения скачков напряжения, грозозащитой)
  • разводке электропроводки (с монтажом автоматов, розеток, выключателей, электросчетчиков, щитов)
  • правильной организации системы заземления
  • проектированию монтажу систем освещения любой сложности
  • подключению отопительного электрооборудования (бойлеров, электрокотлов)

Правильно спроектированная и смонтированная электрика дома - залог стабильного функционирования всей техники, освещения и инженерных коммуникаций частного дома, коттеджа или квартиры.
Мы готовы профессионально выполнить любые работы, связанные с электрикой - от разводки электропроводки в частном доме до полноценной электрификации "под ключ" объекта любой сложности.
Наш опыт позволяет нам с первого раза правильно составить проект электрификации, сразу определив необходимое количество кабеля и места расположения основных элементов, с учетом штробления стен дома и необходимым количеством гофр и кабель-каналов. Таким образом, сумма в нашей смете максимально будет совпадать с фактической стоимостью электрики "под ключ".

Благодаря высокой квалификации мы можем не только сделать всю электрику в доме "с нуля", но и исправить ошибки сторонних подрядчиков, проведя необходимые испытания системы электрификации, замену ее неисправных элементов, частичный или полный демонтаж электрики.

Мы осуществляем работы по электрике в строгом соответствии c нормативами ПТЭЭУП, СНиП и ПУЭ.

Хотите узнать стоимость электрики для Вашего дома?
Отправьте нам запрос на расчет!
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ГАРАНТИЯ

Гарантия на монтаж электрики и автоматики — 2 года
Гарантия на оборудование — до 30 лет
ФИКСИРУЕМ СМЕТУ И ЦЕНЫ
Используя многолетний опыт успешной реализации инженерных систем мы сразу предоставляем Вам полную смету, с учетом всех обязательных для монтажа электрики работ. Сумма в смете фиксируется при подписании договора. Это защищает Вас от дополнительных платежей.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Мы учтем пожелания, бюджет, особенности Вашего дома и индивидуально подберем для Вас оптимальный с технической точки зрения вариант качественно работающей, безопасной в эксплуатации и гарантированно эффективной системы электроснабжения и освещения Вашего дома.
ОПЫТ И КАЧЕСТВО
За плечами наших мастеров и инженеров более 10 лет успешного расчета, монтажа, автоматизации и обслуживания электрики в домах и коммерческих объектов. Для Вашего проекта мы будем использовать только проверенное сотнями установок европейское оборудование, материалы и инструменты.

ЭТАПЫ ЗАКАЗА ЭЛЕКТРИКИ ДЛЯ ДОМА

Вы оформляете заявку (по номеру телефона 8 (812) 408-07-36, через форму на сайте или письмом на info@amikta.ru)
Мы осуществляем предварительный расчет сметы по электрике, после чего инженер приезжает на осмотр дома в выбранный Вами день и время
Мы составляем финальную смету и проект электрики, учитывая все Ваши пожелания и характеристики дома, подготавливаем договор для подписания
Мы самостоятельно организуем доставку необходимого для монтажа оборудования и материалов
Мы качественно выполняем работу, используя собственные инструменты и спецтехнику
Вы отдыхаете

ЗАКАЗАТЬ МОНТАЖ ЭЛЕКТРИКИ

Оставьте заявку на профессиональный монтаж электрики
Если у Вас есть срочный вопрос, позвоните по телефону 8 (812) 408-07-36

ЗАКАЗАТЬ МОНТАЖ ЭЛЕКТРИКИ

Оставьте заявку на профессиональный монтаж электрики
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