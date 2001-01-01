Для отопления частных домов и коммерческих помещений любого назначения (офисных, складских, производственных) в зависимости от расчетной тепловой мощности можно использовать два типа газовых котлов
– напольные и настенные. Настенным газовым котлам посвящен этот раздел
нашего сайта. Главными отличиями напольных газовых котлов от настенных являются:
- Большая мощность напольных модификация котлов позволяет отапливать большие площади помещений
- В основном, напольные котлы не имеют такой разнообразной встроенной автоматики, что упрощает их обслуживание
- Напольные газовые котлы отличаются длительными сроками эксплуатации и повышенной надежностью оборудования
- За счет значительных габаритов и веса при монтаже напольных газовых котлов особое внимание необходимо уделить подготовке места установки, укрепив должным образом фундамент
- Среди напольных котлов присутствуют модели оборудования, конструкция которых позволяет им котлам работать автономно, без подключения электроэнергии
Напольные газовые котлы по методу сжигания газа условно можно разделить на две группы – с открытой и закрытой камерой сгорания. Газовые котлы с открытой камерой сгорания
В этих напольных котлах процесс сгорания газа происходит с помощью воздуха, который поступает непосредственно из помещения, в котором установлен котел. Чтобы такое оборудования работало эффективно, в помещении необходимо установить качественную систему вентиляции, а к самому котлу установить дымоход, который будет способствовать сильной тяге. Газовые котлы с закрытой камерой сгорания
Такие напольные котлы используют встроенный вентилятор, который через внешний канал уличного коаксиального дымохода подает на горелку воздух. При этом продукты сгорания выводятся через тот же коаксиальный дымоход, по его внутреннему каналу. Напольные котлы с закрытой камерой сгорания при прочих равных технических характеристиках и условиях показывают больший КПД, чем колы с открытой камерой сгорания, т.е. расходуют газ более экономно. К тому же, происходящий внутри закрытой камеры процесс сгорания исключает появление случайных искр и языков пламени, делая эксплуатацию котла более безопасной.
Важная характеристика напольных газовых котлов – количество ступеней регулировки
, которые позволяют управлять процессом сжигания газа, меняя тем самым температуру в системе отопления и изменяя количество потребляемого котлом топлива. Горелки у котлов могут быть одноступенчатыми, двухступенчатыми или модуляционными. Использование напольных котлов с модуляционной горелкой позволяет максимально плавно регулировать процесс горения, расходуя топливо максимально эффективно.