ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС НА РАСЧЕТ СМЕТЫ
АМИКТА
8 (812) 408-07-36
МОНТАЖ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
инженерно-строительная компания
info@amikta.ru
Пн-Вс: 09.00-21.00
Санкт-Петербург и Ленинградская область
ПОЛУЧИТЬ СМЕТУ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
Загрузить планировку / проект / фотографии:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
Загрузить планировку / проект / фотографии:
Загрузить планировку / проект / фотографии:
СВЯЗАТЬСЯ С ИНЖЕНЕРОМ
АМИКТА
тел. 8 (812) 408 - 07 - 36
Отопление | Теплый пол | Водоснабжение | Электрика | Вентиляция | Наши работы | Гарантия
монтаж, проектирование
и обслуживание внутренних
инженерных систем
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Остались вопросы?
Call Close
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте номер телефона, чтобы с Вами связался наш специалист
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте номер телефона, чтобы с Вами связался наш специлист

Напольные газовые котлы

для отопления частного дома или коммерческого объекта
Для отопления частных домов и коммерческих помещений любого назначения (офисных, складских, производственных) в зависимости от расчетной тепловой мощности можно использовать два типа газовых котлов – напольные и настенные. Настенным газовым котлам посвящен этот раздел нашего сайта.

Главными отличиями напольных газовых котлов от настенных являются:
  • Большая мощность напольных модификация котлов позволяет отапливать большие площади помещений
  • В основном, напольные котлы не имеют такой разнообразной встроенной автоматики, что упрощает их обслуживание
  • Напольные газовые котлы отличаются длительными сроками эксплуатации и повышенной надежностью оборудования
  • За счет значительных габаритов и веса при монтаже напольных газовых котлов особое внимание необходимо уделить подготовке места установки, укрепив должным образом фундамент
  • Среди напольных котлов присутствуют модели оборудования, конструкция которых позволяет им котлам работать автономно, без подключения электроэнергии

Напольные газовые котлы по методу сжигания газа условно можно разделить на две группы – с открытой и закрытой камерой сгорания.

Газовые котлы с открытой камерой сгорания
В этих напольных котлах процесс сгорания газа происходит с помощью воздуха, который поступает непосредственно из помещения, в котором установлен котел. Чтобы такое оборудования работало эффективно, в помещении необходимо установить качественную систему вентиляции, а к самому котлу установить дымоход, который будет способствовать сильной тяге.

Газовые котлы с закрытой камерой сгорания
Такие напольные котлы используют встроенный вентилятор, который через внешний канал уличного коаксиального дымохода подает на горелку воздух. При этом продукты сгорания выводятся через тот же коаксиальный дымоход, по его внутреннему каналу. Напольные котлы с закрытой камерой сгорания при прочих равных технических характеристиках и условиях показывают больший КПД, чем колы с открытой камерой сгорания, т.е. расходуют газ более экономно. К тому же, происходящий внутри закрытой камеры процесс сгорания исключает появление случайных искр и языков пламени, делая эксплуатацию котла более безопасной.

Важная характеристика напольных газовых котлов – количество ступеней регулировки, которые позволяют управлять процессом сжигания газа, меняя тем самым температуру в системе отопления и изменяя количество потребляемого котлом топлива. Горелки у котлов могут быть одноступенчатыми, двухступенчатыми или модуляционными. Использование напольных котлов с модуляционной горелкой позволяет максимально плавно регулировать процесс горения, расходуя топливо максимально эффективно.
Одноконтурные и двухконтурные напольные котлы
Как и настенные котлы, напольные могут иметь один или два контура.
Одноконтурные котлы способны нагревать только один поток теплоносителя, предназначенный для системы отопления. Чтобы использовать такие котлы для нагрева воды для бытовых нужд, дополнительно с котлом необходимо использовать бойлер косвенного нагрева, проходя по внутреннему змеевику которого перед входом в систему отопления, теплоноситель будет осуществлять нагрев накопленной в бойлере воды.

Двухконтурные напольные котлы имеют два контура, один из которых отвечает за систему отопления, а второй – за подготовку горячей воды. Выбор между одноконтурным и двухконтурным напольным котлом производится в процессе теплотехнических расчетов системы отопления и гидравлических расчетов таким образом, чтобы обеспечить комфортное использование горячей воды и эффективную работу всей системы отопления.

Теплообменники напольных газовых котлов
Основной элемент газового котла – теплообменник. В газовых напольных котлах он может быть выполнен из чугуна или стали. Каждый из этих материалов имеет свои отличительные особенности, влияющие на эксплуатацию и обслуживание котла. Теплообменник котла, выполненный из чугуна более долговечен и не подвергается коррозии. Однако чугун чувствителен к механическим повреждениям и температурным перепадам, вследствие которых на нем могут появится трещины.
Стальные теплообменники способны эффективно работать в условиях перепадов температур и отличаются хорошей устойчивостью к механическим повреждениям. При этом сталь таких теплообменников подвержена коррозии и прогоранию, вследствие чего срок службы таких теплообменников, как правило, не превышает десяти лет. Исключением являются теплообменники из нержавеющей стали, более устойчивые к коррозии.


В качестве напольных газовых котлов мы, как правило, предлагаем оборудование от известных европейских производителей:
  • Baxi (Италия)
  • Buderus (Германия)
  • De Dietrich (Франция)
  • Kiturami (Южная Корея)
  • Protherm (Словакия)
  • Viessmann (Германия)
  • Wolf (Германия)
  • Navien (Южная Корея)

При выборе конкретной модели напольного газового для Вас котла мы будем учитывать:
  • необходимую мощность, требуемую для отопления помещений и подготовки горячей воды (при необходимости)
  • возможности управления котлом, регулировки температурного режима, установки дополнительных модулей автоматики и датчиков
  • надежность котла, срок его эксплуатации, КПД
  • тип горелки и количество ступеней ее регулировки
  • тип камеры сгорания (открытая или закрытая)
Хотите подобрать подходящий напольный газовый котел?
Отправьте нам запрос на расчет!
ПОДОБРАТЬ НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ

Отопление частного дома напольным газовым котлом

Использование напольного газового котла для отопления частного дома в обязательном порядке требует оборудования помещения котельной. Более подробно требования к этому помещению описаны в разделе «Газовая котельная для частного дома»

Для получения разрешения на запуск и эксплуатацию газовой котельной с напольным котлом необходимо пройти процедуру согласования с пожарной инспекцией и представителями газовой службы (при использовании природного магистрального газа). Это является необходимой процедурой, гарантирующей безопасность эксплуатации оборудования.
Требования, которые предъявляются к помещению котельной, в которой будет располагаться напольный газовый котел, указаны в нормах СНиП 31-02-2001, ДБН В.2.5-20-2001, СНиП II-35-76, СНиП 42-01-2002 и СП 41-104-2000.
Среди них можно выделить:
  • высота потолка должна быть больше, чем 2.5-2.5 метра
  • минимальный объем помещения определяется мощность напольного котла (для котлов мощностью менее 30 кВт он составляет 7.5 м3, менее 60 кВт – 13.5 м3, более 60 кВт – 15 м3
  • необходима установка оборудования, отвечающего за контроль утечки газа (газоанализатора) и автоматики, отключающих котел в случае возникновения этой утечки
  • для защиты отапливаемых помещений от потенциального воспламенения при аварии в котельной, ее стены должны обеспечивать высокий уровень защищенности от распространения пламени
ХОТИТЕ ПОСМОТРЕТЬ ТИПОВЫЕ СМЕТЫ НА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ?
Посетите раздел "Выполненные работы". Там Вы найдете сметы с актуальными ценами на системы отопления, теплый пол, горячее и холодное водоснабжение в частных домах и таунхаусах Ленинградской области.
Смотреть сметы
ФИКСИРУЕМ СМЕТУ И ЦЕНЫ
Используя многолетний опыт успешной реализации систем отопления мы сразу предоставляем Вам полную смету, с учетом всех обязательных работ. Сумма в смете фиксируется при подписании договора. Это защищает Вас от дополнительных платежей.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Мы учтем пожелания, бюджет и особенности Вашего дома и индивидуально подберем для Вашего дома оптимальный с технической точки зрения вариант, экономичной в эксплуатации и гарантированно эффективной отопительной системы.
ОПЫТ И КАЧЕСТВО
За плечами наших мастеров и инженеров более 10 лет успешного расчета, монтажа, автоматизации и обслуживания отопления. Для системы отопления Вашего дома мы будем использовать только проверенное сотнями установок европейское оборудование и материалы.

ЗАКАЗАТЬ ПОДБОР И УСТАНОВКУ НАПОЛЬНОГО ГАЗОВОГО КОТЛА

Оставьте заявку на консультацию инженера и монтаж напольного газового котла
Если у Вас есть срочный вопрос, позвоните по телефону 8 (812) 408-07-36

ЗАКАЗАТЬ ПОДБОР И УСТАНОВКУ НАПОЛЬНОГО ГАЗОВОГО КОТЛА

Оставьте заявку на консультацию инженера и монтаж напольного газового котла
Еще больше информации про отопление Вы сможете найти в этих разделах: