Baxi (Италия)

Buderus (Германия)

De Dietrich (Франция)

Kiturami (Южная Корея)

Protherm (Словакия)

Viessmann (Германия)

Wolf (Германия)

Navien (Южная Корея)

необходимую мощность, требуемую для отопления помещений и подготовки горячей воды (при необходимости)

возможности управления котлом, регулировки температурного режима, установки дополнительных модулей автоматики и датчиков

надежность котла, срок его эксплуатации, КПД

тип горелки и количество ступеней ее регулировки

тип камеры сгорания (открытая или закрытая)

Как и настенные котлы, напольные могут иметь один или два контура.способны нагревать только один поток теплоносителя, предназначенный для системы отопления. Чтобы использовать такие котлы для нагрева воды для бытовых нужд, дополнительно с котлом необходимо использовать бойлер косвенного нагрева, проходя по внутреннему змеевику которого перед входом в систему отопления, теплоноситель будет осуществлять нагрев накопленной в бойлере воды.имеют два контура, один из которых отвечает за систему отопления, а второй – за подготовку горячей воды. Выбор между одноконтурным и двухконтурным напольным котлом производится в процессе теплотехнических расчетов системы отопления и гидравлических расчетов таким образом, чтобы обеспечить комфортное использование горячей воды и эффективную работу всей системы отопления.Основной элемент газового котла – теплообменник. В газовых напольных котлах он может быть выполнен из чугуна или стали. Каждый из этих материалов имеет свои отличительные особенности, влияющие на эксплуатацию и обслуживание котла. Теплообменник котла, выполненный изболее долговечен и не подвергается коррозии. Однако чугун чувствителен к механическим повреждениям и температурным перепадам, вследствие которых на нем могут появится трещины.способны эффективно работать в условиях перепадов температур и отличаются хорошей устойчивостью к механическим повреждениям. При этом сталь таких теплообменников подвержена коррозии и прогоранию, вследствие чего срок службы таких теплообменников, как правило, не превышает десяти лет. Исключением являются теплообменники из нержавеющей стали, более устойчивые к коррозии.