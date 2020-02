Современные котлы четвертого поколения. Представлены в различных типах – двухконтурные, одноконтурные, с открытой и закрытой камерами сгорания. Отличаются крайне компактными габаритами, удобным цифровым экраном и элементами управления. Помимо стандартных функций, отвечающих за контроль процесса сгорания газа и защиту, в модели ECO Four присутствуют датчик тяги (для безопасного дымоудаления), прессостат и защита от замерзания. Максимальная мощность – от 14 до 24 кВт (в зависимости от выбранной модификации).Благодаря оптимальному сочетанию функциональности и стоимости, Baxi ECO Four входит в ТОП-5 устанавливаемого нашей компанией газового оборудования для отопительных систем. Посмотреть примеры отопительных систем с установленным оборудованием серии ECO Four Вы можете в разделе "Выполненные работы"