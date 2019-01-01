СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ С КОТЛОМ BAXI ECO FOUR



СМЕТА ВКЛЮЧАЕТ - ОТОПЛЕНИЕ ГАЗОМ "ПОД КЛЮЧ"

2 этажа + подвальные помещения, 130 м2

жилой дом-сруб и каркасная пристройка



Материалы и оборудование:

Baxi, Thermex, Bugatti - Италия

Kermi, Reflex, Sanha - Германия

Flamco - Нидерланды

Grundfos - Дания



Котел: газовый настенный отопительный котел Baxi ECO FOUR 1.24 F

Бойлер: комбинированный бойлер (с электрическим тэном на 1,5 кВт) Thermex Combi ER 80V

Радиаторы: стальные панельные радиаторы Kermi FTV - 12 шт, с нижним подключением, по двухтрубной схеме, монтаж открытым способом

Обвязка котельной: расширительный бак Reflex, сепаратор грязи Flamco Clean Smart, металлопластиковые трубы Sanha MultiFit-Flex

Дополнительные элементы: запорная арматура и фитинги Bugatti, Tiemme, Sanha, стабилизатор напряжения, циркуляционный насос Grundfos, крепежные элементы, теплоноситель, дымоход, расходные материалы

Услуги: проектирование системы, доставка оборудования и материалов, монтаж, заправка теплоносителя в систему, пуско-наладка системы

Особенности: Рециркуляция ГВС (для моментального получения горячей воды из любого крана без ожидания). В доме уже была сделана чистовая отделка, поэтому была выбрана двухтрубная система радиаторного отопления. Ранее дом отапливался от печки и электричества. После проведения газа на участок появилась возможность без нарушения отделки установить в экономичный газовый котел и радиаторы. В качестве места установки газового котла было выбрано подвальное помещение.



ИТОГО

отопление природным газом "под ключ" (материал + работы): 387 670 руб.



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