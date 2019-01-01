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Котлы Baxi (Бакси)

газовые котлы для частных домов

Газовые котлы Baxi (Бакси)

Отопительные бытовые котлы итальянской компании Baxi благодаря отличному сочетанию «цена-качество» стали одними из самых популярных котлов в России. Производством отопительного оборудования компания Baxi занимается уже более пятидесяти лет, стабильно поддерживая на высокие показатели качества и ассортимента котлов, уровень сервисного и гарантийного обслуживания.

Поскольку система, отвечающая за отопление дома, должна работать без нареканий в течение многих лет, разумно не экономить на главной составляющей отопительной системы и купить качественный котел от известного и проверенного производителя – Baxi, Buderus, Wolf и т.д.

Для частных домов компания Baxi предлагает несколько разновидностей котлов: настенные газовые, настенные конденсационные газовые, напольные газовые котлы с атмосферной горелкой, конденсационные напольные. Вся продукция Baxi, представленная на российском рынке адаптирована к российским погодным условиям и особенностям используемого в нашем регионе газа.
В большинстве оборудования Baxi существует возможность замены горелки для перехода с сжиженного газа на магистральный (или с магистрального на сжиженный). Такая конструктивная гибкость позволяет вместо замены котла ограничится заменой горелки в случае, когда до подключения магистрали с природным газом к дому в качестве топлива используется сжиженный газ из газгольдера или баллонов.

Особенности котлов Baxi:
• простой и понятный интерфейс управления
• широкий спектр встроенной автоматики, систем безопасности и защиты (в зависимости от модели)
• наличие возможности подключения разнообразных датчиков, таймеров, термостатов и внешней автоматики
• простота обслуживания
• обеспечение стабильной работы всей системы отопления дома

Прайс-лист на работы с котлами BAXI

Монтаж газового котла Baxi (до 35 кВт) - 6 500 руб
Монтаж газового котла Baxi (от 35 кВт) - цена по запросу
Демонтаж котла Baxi - цена по запросу
Диагностика котла Baxi - цена по запросу

Стоимость выезда специалистов - в зависимости от удаленности объекта от КАД
Гарантия на монтаж котла - 2 года
Гарантия на монтаж при заключении договора на сервисное обслуживание - до 10 лет
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Настенные котлы Baxi (Бакси)

Настенные котлы Baxi для отопления частных домов, использующие в качестве топлива газ, представлены на российском рынке следующим модельным рядом:

Baxi ECO Nova

Газовые двухконтурные котлы эконом-класса с закрытой камерой сгорания. Несмотря на начальный уровень, они оснащены автоматикой управления, качественными устройствами безопасности и защиты, латунной гидрогруппой. Максимальная мощность – 24 кВт.

Baxi ECO-4s

Компактный двухконтурный газовый котел с расходомером и закрытой камерой сгорания. Помимо встроенной автоматики и систем безопасности у котла есть возможность проводить самодиагностику. Максимальная мощность – от 10 до 24 кВт (в зависимости от выбранной модификации).

Baxi ECO Four

Современные котлы четвертого поколения. Представлены в различных типах – двухконтурные, одноконтурные, с открытой и закрытой камерами сгорания. Отличаются крайне компактными габаритами, удобным цифровым экраном и элементами управления. Помимо стандартных функций, отвечающих за контроль процесса сгорания газа и защиту, в модели ECO Four присутствуют датчик тяги (для безопасного дымоудаления), прессостат и защита от замерзания. Максимальная мощность – от 14 до 24 кВт (в зависимости от выбранной модификации).

Благодаря оптимальному сочетанию функциональности и стоимости, Baxi ECO Four входит в ТОП-5 устанавливаемого нашей компанией газового оборудования для отопительных систем. Посмотреть примеры отопительных систем с установленным оборудованием серии ECO Four Вы можете в разделе "Выполненные работы"

Baxi ECO Classic

Двухконтурный котел эконом-класса с закрытой камерой сгорания. Управление осуществляется с помощью круглых крутящихся ручек. Присутствует встроенный расходомер и возможность осуществления самодиагностики, прессостат и функция защиты от замерзания. Максимальная мощность – 24,8 кВт.

Baxi ECO-5 Compact

Компактный газовый котел, доступный в одноконтурной и двухконтурной модификации с расходомером, встроенной автоматикой, регулирующей параметры в зависимости от погодных условий, самодиагностикой, системами безопасности и защиты от замерзаний.
Максимальная мощность – от 14 до 24 кВт (в зависимости от выбранной модификации).
Baxi LUNA-3
Современный котел третьего поколения, доступный в модификации – одноконтурный и двухконтурный. Отличается высокой производительностью, наличием энергосберегающего насоса, контролем дымоудаления, прессостатом, самодиагностикой и защитой от замерзания. Помимо продвинутой автоматики обладает возможностью программирования на неделю и записи в свою память возникающих ошибок. Максимальная мощность – от 24 до 31 кВт (в зависимости от выбранной модификации).

Благодаря оптимальному сочетанию функциональности и стоимости, Baxi LUNA-3 входит в ТОП-5 устанавливаемого нашей компанией отопительного оборудования. Посмотреть примеры отопительных систем с установленным оборудованием серии LUNA-3 Вы можете в разделе "Выполненные работы"

Baxi LUNA-3 COMFORT

Газовые одноконтурные и двухконтурные котлы LUNA-3 COMFORT представляют собой модификацию котлов LUNA-3, описанных выше. Особенность модели COMFORT – возможность установить панель управления (цифровой экран и кнопки регулировок и настроек), которая обычно располагается на корпусе, в любое другое место, расположив беспроводную панель в любом помещении дома. Такая возможность позволит Вам управлять температурой в доме и получать информацию о состоянии отопительной системы без захода в котельную. Максимальная мощность – от 24 до 31 кВт (в зависимости от выбранной модификации).

Baxi NUVOLA-3 B40

Современный газовый котел со встроенным бойлером на 40 литров, обладающий всеми необходимыми системами автоматики, самодиагностики и защиты.
Максимальная мощность – от 24,4 до 28 кВт (в зависимости от выбранной модификации).

Baxi NUVOLA-3 Comfort

Модификация газового котла Baxi NUVOLA-3 B40 с бойлером на 60 литров. Беспроводная панель управления (экран с кнопками и регуляторами) может быть установлена в любом помещении, предоставляя возможность удаленно управлять котлом, просматривать информацию о системе отопления. К тому же, панель управления оснащена датчиком, отслеживающим температура помещения, в котором она установлена.
Максимальная мощность – от 24,4 до 32 кВт (в зависимости от выбранной модификации).
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Настенные конденсационные котлы Baxi

Конденсационные котлы – относительно новый тип отопительного оборудования, позволяющий достигать высоких показателей КПД за счет использования тепла, образующегося в процессе конденсации пара, выделяемого при горении.
Конденсационные газовые котлы Baxi как правило служат для нагрева теплоносителя в пределах невысоких температур, достаточных для отопления помещений теплым полом. Такое оборудование отличает высокий КПД, передовая многофункциональная автоматика, современные системы защиты и продвинутые возможности регулировок и управления. Соответственно, стоимость такого типа оборудования выше, чем цена стандартных газовых настенных котлов.
Актуальные модели конденсационных котлов Baxi - Duo-tec Compact, LUNA Duo-tec+, NUVOLA Duo-tec+, LUNA Duo-tec MP, LUNA Duo-tec MP+, LUNA Platinum+, LUNA Duo-tec IN+

Напольные котлы Baxi

Напольные котлы используются для организации отопительной системы в помещениях с достаточно большой площадью, как правило – производственных, офисных или складских.
Модели мощных газовых котлов Baxi с атмосферными горелками и чугунными теплообменниками – SLIM, SLIM HPS, SLIM EF. Это представители надежных, проверенных временем линеек оборудования Baxi, устанавливаемых на территории России уже более пятнадцати лет.
Современные модели мощных напольных конденсационных котлов Baxi - POWER HT 130—650, POWER HT 45—150.

Одноконтурные котлы Baxi (Бакси)

Одноконтурные котлы Baxi служат только для отопления дома. Для того, чтобы получить горячую воду, в отопительную систему дополнительно потребуется установить бойлер косвенного нагрева, который будет использовать тепло, выделяемое при сгорании газа для подогрева воды до установленной температуры.

Одноконтурные котлы Baxi можно найти в модельных линейках - ECO-4s, ECO Four, ECO-5 Compact, LUNA-3, LUNA-3 COMFORT, Duo-tec Compact, LUNA Duo-tec+, LUNA Duo-tec MP, LUNA Duo-tec MP+, LUNA Platinum+, LUNA Duo-tec IN+

Двухконтурные котлы Baxi (Бакси)

В отличие от одноконтурных котлов двухконтурные могут не только служить в качестве источника нагрева теплоносителя в системе отопления дома, но и использоваться для обеспечения дома горячей водой. При выборе двухконтурного котла в качестве нагревателя для воды требуется тщательный предварительный расчет – как правило, при наличии достаточно большого количества сантехнических приборов мощности на поддержание и температуры в доме и температуры воды может оказаться недостаточно, и разумнее будет использовать в системе отопления связку из одноконтурного котла и бойлера косвенного нагрева.

Двухконтурные котлы Baxi можно найти в модельных линейках ECO Nova, ECO-4s, ECO Four, ECO Classic, MAIN-5, ECO-5 Compact, LUNA-3, LUNA-3 COMFORT, NUVOLA-3 B40, NUVOLA-3 Comfort, Duo-tec Compact, LUNA Duo-tec+, NUVOLA Duo-tec+, LUNA Platinum+, LUNA Duo-tec IN+

Установка котлов Baxi (Бакси)

Предлагаем для ознакомления актуальные сметы на системы отопления частных домов, в которых мы установили газовые котлы Baxi. Еще больше смет Вы сможете найти на этой странице сайта, посвященной выполненным работам.

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ С КОТЛОМ BAXI ECO FOUR

СМЕТА ВКЛЮЧАЕТ - ОТОПЛЕНИЕ ГАЗОМ "ПОД КЛЮЧ"
2 этажа + подвальные помещения, 130 м2
жилой дом-сруб и каркасная пристройка

Материалы и оборудование:
Baxi, Thermex, Bugatti - Италия
Kermi, Reflex, Sanha - Германия
Flamco - Нидерланды
Grundfos - Дания

Котел: газовый настенный отопительный котел Baxi ECO FOUR 1.24 F
Бойлер: комбинированный бойлер (с электрическим тэном на 1,5 кВт) Thermex Combi ER 80V
Радиаторы: стальные панельные радиаторы Kermi FTV - 12 шт, с нижним подключением, по двухтрубной схеме, монтаж открытым способом
Обвязка котельной: расширительный бак Reflex, сепаратор грязи Flamco Clean Smart, металлопластиковые трубы Sanha MultiFit-Flex
Дополнительные элементы: запорная арматура и фитинги Bugatti, Tiemme, Sanha, стабилизатор напряжения, циркуляционный насос Grundfos, крепежные элементы, теплоноситель, дымоход, расходные материалы
Услуги: проектирование системы, доставка оборудования и материалов, монтаж, заправка теплоносителя в систему, пуско-наладка системы
Особенности: Рециркуляция ГВС (для моментального получения горячей воды из любого крана без ожидания). В доме уже была сделана чистовая отделка, поэтому была выбрана двухтрубная система радиаторного отопления. Ранее дом отапливался от печки и электричества. После проведения газа на участок появилась возможность без нарушения отделки установить в экономичный газовый котел и радиаторы. В качестве места установки газового котла было выбрано подвальное помещение.

ИТОГО
отопление природным газом "под ключ" (материал + работы): 387 670 руб.

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СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ С КОТЛОМ BAXI LUNA 3

СМЕТА ВКЛЮЧАЕТ - ОТОПЛЕНИЕ ГАЗОМ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ "ПОД КЛЮЧ"
3 этажа, 256 м2, дом из керамического поризованного камня (толщина стенок 510 мм, утепление пенополистеролом 100 мм по стенам и 250 мм по кровле)

Материалы и оборудование:
Baxi, Thermex, Bugatti, Tiemme - Италия
Kermi, Frankische, Wilo, Sanha, BWT, Ostendorf - Германия
KZTO Radiator, Pro Aqua, Rols Isomarket - Россия
Flamco - Нидерланды
Uponor - Финляндия
Grundfos - Дания

Котел: настенный котел на сжиженном газе Baxi LUNA 3 1.310 Fi
Бойлер: комбинированный напольный водонагреватель (с электрическим тэном на 3 кВт) Thermex Combi ER 150V
Радиаторы: стальные панельные радиаторы с нижним подключением Kermi - 7 шт, канальный конвектор Бриз KZTO Radiator, коллектор НР "евроконус" Frankische
Теплый пол: трубы Comfort pipe Uponor, коллектор НР "евроконус" Uponor, насосно-смесительная группа с насосом Wilo Yonos Para RS RKC, комплект мотора трехходового клапана, кабеля подключения к плате, датчика температуры Baxi
Обвязка котельной: армированные алюминием трубы PPR Pro Aqua, расширительный бак Airfix Flamco - 2 шт, сепаратор грязи Flamco Clean Smart , циркуляционный насос UP 15-14 Grundfos
Дополнительные элементы: погодозависимая автоматика газового котла, термостаты, контроллер, инвертор, дымоход, сетка кладочная, изоляция Rols Isomarket Energoflex, запорная арматура и фитинги Bugatti, Tiemme, Sanha, фильтр тонкой очистки BWT Avanti RF, канализационные трубы и комплектующие Ostendorf, редуктор давления, манометр, крепежные элементы, расходные материалы
Услуги: проектирование системы, доставка оборудования и материалов, монтаж, пуско-наладка системы
Особенности: Дистиллированная вода в качестве теплоносителя

ИТОГО
отопление, водоснабжение, канализация "под ключ" (материал + работы):
687 639 руб

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За плечами наших мастеров и инженеров более 10 лет успешного расчета, монтажа, и обслуживания систем отопления. Для отопления Вашего дома мы будем использовать только проверенное сотнями установок европейское оборудование, материалы и методы работы.

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