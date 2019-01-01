СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ С КОТЛОМ BAXI LUNA 3
СМЕТА ВКЛЮЧАЕТ - ОТОПЛЕНИЕ ГАЗОМ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ "ПОД КЛЮЧ"
3 этажа, 256 м2, дом из керамического поризованного камня (толщина стенок 510 мм, утепление пенополистеролом 100 мм по стенам и 250 мм по кровле)
Материалы и оборудование:
Baxi, Thermex, Bugatti, Tiemme - Италия
Kermi, Frankische, Wilo, Sanha, BWT, Ostendorf - Германия
KZTO Radiator, Pro Aqua, Rols Isomarket - Россия
Flamco - Нидерланды
Uponor - Финляндия
Grundfos - Дания
Котел: настенный котел на сжиженном газе Baxi LUNA 3 1.310 Fi
Бойлер: комбинированный напольный водонагреватель (с электрическим тэном на 3 кВт) Thermex Combi ER 150V
Радиаторы: стальные панельные радиаторы с нижним подключением Kermi - 7 шт, канальный конвектор Бриз KZTO Radiator, коллектор НР "евроконус" Frankische
Теплый пол: трубы Comfort pipe Uponor, коллектор НР "евроконус" Uponor, насосно-смесительная группа с насосом Wilo Yonos Para RS RKC, комплект мотора трехходового клапана, кабеля подключения к плате, датчика температуры Baxi
Обвязка котельной: армированные алюминием трубы PPR Pro Aqua, расширительный бак Airfix Flamco - 2 шт, сепаратор грязи Flamco Clean Smart , циркуляционный насос UP 15-14 Grundfos
Дополнительные элементы: погодозависимая автоматика газового котла, термостаты, контроллер, инвертор, дымоход, сетка кладочная, изоляция Rols Isomarket Energoflex, запорная арматура и фитинги Bugatti, Tiemme, Sanha, фильтр тонкой очистки BWT Avanti RF, канализационные трубы и комплектующие Ostendorf, редуктор давления, манометр, крепежные элементы, расходные материалы
Услуги: проектирование системы, доставка оборудования и материалов, монтаж, пуско-наладка системы
Особенности: Дистиллированная вода в качестве теплоносителя
ИТОГО
отопление, водоснабжение, канализация "под ключ" (материал + работы):
687 639 руб
Хотите узнать стоимость аналогичного проекта для своего дома?
Отправьте запрос на расчет сметы!
|ПОЛУЧИТЬ СМЕТУ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА