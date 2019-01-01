МОНТАЖ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ
СМЕТА ВКЛЮЧАЕТ - ОТОПЛЕНИЕ (С ТЕПЛЫМ ПОЛОМ), ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ "ПОД КЛЮЧ" ДЛЯ ТРЕХЭТАЖНОГО ДОМА
Материалы и оборудование:
Baxi, Thermex, Bugatti, Tiemme - Италия
Kermi, Frankische, Wilo, Sanha, BWT, Ostendorf - Германия
KZTO Radiator, Pro Aqua, Rols Isomarket - Россия
Flamco - Нидерланды
Uponor - Финляндия
Grundfos - Дания
Оборудования и материалы: котел на сжиженном газе Baxi LUNA 3 1.310 Fi, комбинированный водонагреватель (с электрическим тэном на 3 кВт) Thermex Combi ER 150V, стальные панельные радиаторы с нижним подключением Kermi, канальный конвектор Бриз KZTO Radiator, коллектор НР "евроконус" Frankische, трубы Comfort pipe Uponor, коллектор НР "евроконус" Uponor, насосно-смесительная группа с насосом Wilo Yonos Para RS RKC, комплект мотора трехходового клапана, кабеля подключения к плате, датчика температуры Baxi, армированные алюминием трубы PPR Pro Aqua, расширительный бак Airfix Flamco - 2 шт, сепаратор грязи Flamco Clean Smart , циркуляционный насос UP 15-14 Grundfos, погодозависимая автоматика газового котла, термостаты, контроллер, инвертор, дымоход, сетка кладочная, изоляция Rols Isomarket Energoflex, запорная арматура и фитинги Bugatti, Tiemme, Sanha, фильтр тонкой очистки BWT Avanti RF, канализационные трубы и комплектующие Ostendorf, редуктор давления, манометр, крепежные элементы, расходные материалы
Услуги: проектирование системы, доставка оборудования и материалов, монтаж, пуско-наладка системы
ИТОГО (материал + работы): 687 639 руб
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