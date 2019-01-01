ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС НА РАСЧЕТ СМЕТЫ
АМИКТА
8 (812) 408-07-36
МОНТАЖ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
инженерно-строительная компания
info@amikta.ru
Пн-Вс: 09.00-21.00
Санкт-Петербург и Ленинградская область
ПОЛУЧИТЬ СМЕТУ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
Загрузить планировку / проект / фотографии:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
Загрузить планировку / проект / фотографии:
Загрузить планировку / проект / фотографии:
СВЯЗАТЬСЯ С ИНЖЕНЕРОМ
АМИКТА
тел. 8 (812) 408 - 07 - 36
Отопление | Теплый пол | Водоснабжение | Электрика | Вентиляция | Наши работы | Гарантия
монтаж, проектирование
и обслуживание внутренних
инженерных систем
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Остались вопросы?
Call Close
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте номер телефона, чтобы с Вами связался наш специалист
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте номер телефона, чтобы с Вами связался наш специлист

Монтаж водоснабжения

в частных домах, коттеджах и коммерческих объектах

МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА

Одной из главных систем, необходимых современному частному дому для комфортного проживания, является система водоснабжения (горячего и холодного). Чтобы система водоснабжения функционировала исправно долгие годы, необходимо тщательно произвести проектирование водоснабжения и качественно осуществить его монтаж.

Итоговый состав работ и количество используемых материалов и оборудования напрямую зависит от той задачи, которую Вам необходимо решить с помощью системы водоснабжения.

Если Вам требуется монтаж водоснабжения в доме для летнего проживания или на даче, с минимальными требованиями по качеству воды и без потребности в установке котельного оборудования для нагрева воды, достаточно будет организовать водозабор на участке, подвести воду к дому и развести ее по всем точкам потребления, используя минимально необходимое количество оборудования.

Если же речь идет о полноценной организации водоснабжения в доме для постоянного проживания, система водоснабжения может включать в себя множество элементов (позволяющих, например, получать путем изменения химического состава воды и ее фильтрации питьевую воду из крана или организовывать систему циркуляции горячей воды таким образом, чтобы при открытии любого крана сразу получать воду необходимой температуры и сохранять ее напор и температуру неизменной даже при одновременном открытии других кранов).
Хотите получить смету по монтажу водоснабжения для Вашего дома?
Отправьте нам запрос на расчет!
ПОЛУЧИТЬ СМЕТУ ПО МОНТАЖУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Монтаж водоснабжения – комплексный процесс, который условно можно разделить на несколько этапов:
Проведение расчетов, проектирование и подбор материалов
Система водоснабжения подбирается нами для каждого объекта индивидуально, с учетом Ваших пожеланий, технических особенностей дома и бюджета проекта. Перед составлением для Вас сметы мы производим расчеты, позволяющие подобрать оптимальный метод разводки труб, определить их метод монтажа и подобрать оборудование таким образом, чтобы оно «на отлично» выполняло свои функции в рассчитанной системе водоснабжения.

Обустройство водозабора (источника, из которого будет подаваться вода), монтаж элементов, отвечающих за подачу воды
Организация водозабора более подробно описана в разделе «Подключение дома к водоснабжению», в котором описаны различные варианты получения воды – из магистрального водопровода, колодца или скважины. Для подачи воды в дом у источника водозабора монтируется насосное оборудование. В зависимости от сложности системы водоснабжения, может быть установлен как и один насос, так и система из насоса, различных датчиков, реле, элементов контроля давления и т.д.

Подведение воды к дому
Поскольку в частных домах источник воды находится за пределами самого дома, от точки водозабора до ввода в дом производится укладка труб, по которым вода с помощью насосного оборудования подается к дому. Для того, чтобы вода в этих трубах не застаивалась, мы укладываем их под небольшим углом. А чтобы избежать возможного замерзания воды, мы дополняем укладку труб специальным греющим кабелем, защищающим трубы в морозы от замерзания воды внутри либо укладываем трубы ниже точки промерзания грунта.

Монтаж фильтров и оборудования, отвечающего за подготовку воды
В простых системах водоснабжения устанавливается минимальное количество фильтров, которые отвечают исключительно за фильтрацию посторонних примесей (песка, ила, камней и т.д.). В более сложных системах водоснабжения производится монтаж полноценной системы водоподготовки, которая не только фильтруют воду, но и изменяет ее химический состав (в зависимости от результатов предварительных анализов воды), позволяя получать на выходе воду, пригодную для питья.

Монтаж элементов, отвечающих за стабильность давления в системе
Для того, чтобы в системе водоснабжения вода подавалась из крана максимально быстро, мы монтируем различного рода герметичные мембранные баки, в которых хранится небольшой запас воды. К тому же, монтаж такого бака позволяет продлить срок службы насоса, позволяя ему включаться реже. Объем бака подбирается в зависимости от количества проживающих в доме людей или точек потребления воды.

Организация отвода канализации из дома, установка ЛОСа или септика
Используемая в системе водоснабжения вода требует отвода. Для ее отведения производится монтаж труб канализации и организация приема отработанной воды (с помощью монтажа локально-очистного сооружения – ЛОСа или септика).
Монтаж оборудования, отвечающего за нагрев воды (для горячего водоснабжения) – котла, бойлера и сопутствующих элементов
Для комфортного проживания в доме необходима горячая вода. Ее можно получать как классическим способом, произведя монтаж электрического бойлера, так и с помощью оборудования, отвечающего за отопление. Если в Вашем доме установлена или будет установлена система автономного водяного отопления, рациональнее будет для подогрева воды использовать отопительный котел. В этом случае воду можно нагревать как с помощью двухконтурного котла, так и с помощью комбинации одноконтурного отопительного котла и бойлера косвенного нагрева. Использование отопительного оборудования (особенно, если оно работает на природном или сжиженном газе) позволяет снизить расходы на нагрев воды (по сравнению с обычными электрическими бойлерами).

Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализации) по дому, с установкой необходимых запорных элементов, клапанов
Монтаж труб водоснабжения (трубопровода) производится по заранее составленной монтажной схеме. В зависимости от сложности системы водоснабжения монтаж может быть произведен как простой разводкой труб, так и коллекторным способом, при котором производится монтаж коллектора, от которого уже к каждой точке потребления воды разводятся трубы. Коллекторный монтаж водоснабжения за счет использования большего количества труб и дополнительного коллекторного оборудования стоит дороже, однако он позволяет достигнуть максимально комфорта при использовании системы водоснабжения (мгновенной подачи воды нужной температуры из любого крана, сохранения постоянного напора и температуры воды при включении нескольких кранов одновременно) и облегчает процесс обслуживания и ремонта системы водоснабжения.
Чтобы гарантировать герметичность соединений труб водоснабжения и обеспечить защиту от протечек в местах установки запорной арматуры (кранов, фитингов и т.д.) мы используем только надежные и проверенные соединительные элементы (как правило, европейского производства) и грамотные техники монтажа.

Проведение испытаний системы, проверка ее на герметичность, пуско-наладка
Для того, чтобы убедится в качестве монтажа системы водоснабжения и проверить все ее составляющие на работоспособность и герметичность, производятся различного рода испытания. После успешного испытания системы водоснабжения осуществляется ее первый запуск.

Установка сантехнического оборудования
После монтажа всех инженерных составляющих системы водоснабжения мы можем произвести установку финишного оборудования – смесителей, душевых кабин, раковин, унитазов, стиральных и посудомоечных машин.

ХОТИТЕ ПОСМОТРЕТЬ ТИПОВЫЕ СМЕТЫ НА ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ?
Посетите раздел "Выполненные работы". Там Вы найдете сметы с актуальными ценами на системы водоснабжения, водоотведения и отопления в частных домах и таунхаусах Ленинградской области.
Смотреть сметы

Монтаж водопровода

В большинстве частных домов монтаж водопровода разумнее начинать от точки водозабора, постепенно разводя и монтируя трубы водопровода до точек потребления воды в доме.
Для монтажа в большинстве загородных домов мы предлагаем использовать металлопластиковые либо полипропиленовые трубы. При их монтаже используется специальный метод пайки, который позволяет соединить трубы герметично. К тому же, водопроводы из таких материалов отличаются гибкостью, что позволяет безопасно смонтировать их оптимальным способом. Для соединения пластикового водопровода с металлическими элементами используются специальные комбинированные фитинги.

Менее популярные материалы водопровода – медь и сталь. При монтаже стального водопровода необходимо использовать нарезку резьбы и применять сварку. Сам же стальной водопровод со временем подвергается коррозии, что негативно сказывается на безопасности эксплуатации системы водоснабжения. Медные трубопроводы лишены этого недостатка, однако редко используются для монтажа водопровода в частных домах из-за высокой стоимости.
Особенности монтажа водопровода:
  • Если схема системы водоснабжения требует возможности слива воды (что актуально для домов сезонного проживания, которые требуют «консервации» на зиму), монтаж труб производится под небольшим наклоном и дополнительно осуществляется монтаж сливных кранов.
  • Монтаж водопровода необходимо производить таким образом, чтобы его удобно было обслуживать и ремонтировать при необходимости - отступая комфортное расстоянии от стен и размещая запорные элементы и вентили так, чтобы оставить к ним доступ свободным.
  • Необходимый диаметр труб подбирается на первоначальном этапе расчетов и проектирования. Чем большая длина у линии водопровода, тем больший диаметр должен быть у труб. При монтаже водопровода методом коллекторной разводки труб диаметр труб подбирается исходя из общего расхода воды в доме.

Цены на монтаж горячего и холодного водоснабжения «под ключ»

Чтобы Вам было проще представить себе порядок цен на комплексную реализацию монтажа полноценных систем водоснабжения (с учетом отопления), предлагаем ознакомиться со сметами ниже. Больше примеров выполненных проектов и цен Вы найдете в разделе «Выполненные работы»

МОНТАЖ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

СМЕТА ВКЛЮЧАЕТ - ОТОПЛЕНИЕ (С ТЕПЛЫМ ПОЛОМ), ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ "ПОД КЛЮЧ" ДЛЯ ДВУХЭТАЖНОГО ДОМА

Материалы и оборудование:
Baxi, Global, Uni-Fitt, Bugatti, Tiemme - Италия
Frankische, Knauf, Sanha, Ostendorf - Германия
Pro Aqua, Rols Isomarket - Россия
Drazice - Чехия
Stout - Испания
Grundfos - Дания
Flamco - Нидерланды

Оборудование и материалы: котел газовый Baxi ECO Four 1.24 F, комбинированный настенный водонагреватель Drazice, радиаторы Global 350, термоголовки Stout, коллектор Frankische, металлопластиковые трубы Frankische, радиаторные краны, коллекторная группа Uni-Fitt c расходомерами и вентилями, насосно-смесительный блок Uni-Fitt, маты Knauf, армированные трубы Pro Aqua PPR, циркуляционный насос Grundfos Autoadapt, расширительный бак Flamco, мембранный бак Wester 35 л, водорозетки и трубы Sanha, изоляция Rols Isomarket Energoflex, коллекторы хромированные Tiemme, канализационные трубы и комплектующие Ostendorf, запорная арматура и фитинги Bugatti, Tiemme, Sanha, коаксиальный дымоход, крепежные элементы, расходные материалы
Услуги: проектирование системы, доставка оборудования и материалов, монтаж, пуско-наладка системы
Особенности: рециркуляция ГВС (для моментального получения горячей воды из любого крана без ожидания).

ИТОГО (материал + работы): 454 900 руб

Хотите узнать стоимость аналогичных систем для своего дома?
Отправьте запрос на расчет сметы!
ПОЛУЧИТЬ СМЕТУ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

МОНТАЖ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ

СМЕТА ВКЛЮЧАЕТ - ОТОПЛЕНИЕ (С ТЕПЛЫМ ПОЛОМ), ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ "ПОД КЛЮЧ" ДЛЯ ТРЕХЭТАЖНОГО ДОМА

Материалы и оборудование:
Baxi, Thermex, Bugatti, Tiemme - Италия
Kermi, Frankische, Wilo, Sanha, BWT, Ostendorf - Германия
KZTO Radiator, Pro Aqua, Rols Isomarket - Россия
Flamco - Нидерланды
Uponor - Финляндия
Grundfos - Дания

Оборудования и материалы: котел на сжиженном газе Baxi LUNA 3 1.310 Fi, комбинированный водонагреватель (с электрическим тэном на 3 кВт) Thermex Combi ER 150V, стальные панельные радиаторы с нижним подключением Kermi, канальный конвектор Бриз KZTO Radiator, коллектор НР "евроконус" Frankische, трубы Comfort pipe Uponor, коллектор НР "евроконус" Uponor, насосно-смесительная группа с насосом Wilo Yonos Para RS RKC, комплект мотора трехходового клапана, кабеля подключения к плате, датчика температуры Baxi, армированные алюминием трубы PPR Pro Aqua, расширительный бак Airfix Flamco - 2 шт, сепаратор грязи Flamco Clean Smart , циркуляционный насос UP 15-14 Grundfos, погодозависимая автоматика газового котла, термостаты, контроллер, инвертор, дымоход, сетка кладочная, изоляция Rols Isomarket Energoflex, запорная арматура и фитинги Bugatti, Tiemme, Sanha, фильтр тонкой очистки BWT Avanti RF, канализационные трубы и комплектующие Ostendorf, редуктор давления, манометр, крепежные элементы, расходные материалы
Услуги: проектирование системы, доставка оборудования и материалов, монтаж, пуско-наладка системы

ИТОГО (материал + работы): 687 639 руб
Хотите узнать стоимость аналогичных систем для своего дома?
Отправьте запрос на расчет сметы!
ПОЛУЧИТЬ СМЕТУ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
ФИКСИРУЕМ СМЕТУ И ЦЕНЫ
Используя многолетний опыт успешной реализации систем водоснабжения мы сразу предоставляем Вам полную смету, с учетом всех обязательных работ. Сумма в смете фиксируется при подписании договора. Это защищает Вас от дополнительных платежей.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Мы учтем пожелания, бюджет и особенности Вашего дома и индивидуально подберем для Вашего дома оптимальный с технической точки зрения вариант, экономичной в эксплуатации и гарантированно эффективной системы водоснабжения.
ОПЫТ И КАЧЕСТВО
За плечами наших мастеров и инженеров более 10 лет успешного расчета, монтажа, автоматизации и обслуживания водоснабжение. Для Вашего дома мы будем использовать проверенное сотнями установок европейское оборудование, материалы и методы работы.

ЗАКАЗАТЬ МОНТАЖ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оставьте заявку на монтаж системы водоснабжения для Вашего дома
Если у Вас есть срочный вопрос, позвоните по телефону 8 (812) 408-07-36

ЗАКАЗАТЬ МОНТАЖ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оставьте заявку на монтаж системы водоснабжения для Вашего дома
Еще больше информации про водоснабжение Вы сможете найти в этих разделах: