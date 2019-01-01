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Водоснабжение из колодца

Организация системы водоснабжения из колодца для частных домов (Санкт-Петербург и Ленинградская область)

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДОМА ИЗ КОЛОДЦА

Организация водоснабжения частного дома из колодца – старый, проверенный временем способ получения воды. Он, как и организация водоснабжения от скважины, имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Водоснабжение дома от колодца выглядит следующим образом: на участке производится рытье колодца (или используется, при допустимом его состоянии старый колодец), с помощью насоса вода по трубам подается в дом, после осуществления процесса необходимой фильтрации и очистки (в зависимости от химического состава) вода распределяется по трубам водоснабжения к местам установки сантехнических приборов и бытовой техники (стиральной, посудомоечной машине и т.д.).

Совместно с организацией водоснабжения из колодца производятся работы по организации водоотведения (канализации). При необходимости осуществляется монтаж оборудования для нагрева воды (организации горячего водоснабжения).

Наша компания оказывает услуги по комплексной организации водоснабжения от колодца "под ключ", включающие в себя обустройство колодца, подведение воды к дому, установку насосов, системы очистки и фильтрации, разведение труб водоснабжения по дому.
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Организация водоснабжения из колодца

Перед копанием колодца мы рекомендуем, при наличии возможности, произвести пробу и анализ воды из колодцев или источников воды у соседей, и уже после получения результатов анализа о пригодности воды принимать решение об установке колодца. Помочь определить верное место для организации колодца могут карты уровня грунтовых вод. Как правило, они доступны в местных администрациях или представителей правления коттеджных поселков, СНТ, ДНП и т.д. Также можно прибегнуть к услуге пробного бурения, позволяющей определить глубину залегания воды и осуществить ее забор для химического анализа.
Внутренне водоснабжение дома при подаче воды из колодца осуществляется так же, как и при получении воды из других источников. В зависимости от качества и химического анализа воды систему водоснабжения от колодца мы дополняем различными фильтрами. Правильно подобранные фильтры или система водоподготовки позволят получить из колодца пригодную для питья (без кипячения и прочей обработки) воду.

Подробности о составляющих внутренней системы водоснабжения Вы можете найти в статье «Система водоснабжения»
ВАЖНО: при выборе места для колодца необходимо соблюсти удаленность не менее 5 метров от фундамента дома (во избежание порчи фундамента водой) и не менее 50 метров от потенциальных источников загрязнения подземных вод – сточных канав, компостных ям и т.д.)
Непосредственное рытье колодца сопровождается укреплением его стен с помощью специальных бетонных колец, влагостойкой древесины, кирпича или камня. Железобетонные кольца (ЖБИ) – самый современный и технологичный способ отделки стенок колодца, позволяющий достигнуть глубины до 20 метров, и отличающихся высокой скоростью монтажа. Кирпич и камень пригодны исключительно для колодцев небольшой глубины, не превышающей 4-5 метров.

Через загерметизированное отверстие в ЖБИ кольце в колодец проводится выводная труба, через которую будет осуществляться подача воды из колодца.
Укладка ЖБИ колец производится в процессе копания колодца и на финальной стадии сопровождается откачкой воды. Для увеличения срока службы колодца и повышения надежности соединений между кольцами колодца используются специальные уплотнители и крепления, дополнительное цементирование швов.
Верхние кольца колодца дополнительно защищают снаружи от воды (дождевой или талой, не прошедшей очистку землей) и внешних воздействий. Свободное пространство между кольцами колодца и землей заполняется дренажным материалом для компенсации расширения промороженного грунта зимой, способного повредить колодец.
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Оставьте заявку на организацию системы водоснабжения из колодца
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