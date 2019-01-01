ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДОМА ИЗ КОЛОДЦА

Организация водоснабжения частного дома из колодца – старый, проверенный временем способ получения воды. Он, как и организация водоснабжения от скважины, имеет свои особенности, преимущества и недостатки.



Водоснабжение дома от колодца выглядит следующим образом: на участке производится рытье колодца (или используется, при допустимом его состоянии старый колодец), с помощью насоса вода по трубам подается в дом, после осуществления процесса необходимой фильтрации и очистки (в зависимости от химического состава) вода распределяется по трубам водоснабжения к местам установки сантехнических приборов и бытовой техники (стиральной, посудомоечной машине и т.д.).



Совместно с организацией водоснабжения из колодца производятся работы по организации водоотведения (канализации). При необходимости осуществляется монтаж оборудования для нагрева воды (организации горячего водоснабжения).



Наша компания оказывает услуги по комплексной организации водоснабжения от колодца "под ключ", включающие в себя обустройство колодца, подведение воды к дому, установку насосов, системы очистки и фильтрации, разведение труб водоснабжения по дому.

