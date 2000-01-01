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Вентиляция для частных домов

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ЧАСТНОГО ДОМА

Вентиляция частного дома представляет собой различные системы, которые служат для удаления отработанного воздуха из помещений и подачу свежего воздуха снаружи. Простейшие вентиляционные системы отвечают только за движение воздуха, а более сложные позволяют реализовать очистку, увлажнение, осушение, охлаждение или нагрев поступающего в помещения воздуха.

Вентиляция необходима в любом частном доме постоянного проживания. Минимальные требования к организации систем вентиляции регулируются СанПиН 2.1.2.2645-10 «Требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». В зависимости от помещения дома (кухни, ванных комнат, кладовой, котельной, спальни, мастерской и т.д.) система вентиляции должна определенным образом воздействовать на микроклимат в помещении, достигая требуемых условий.

Для того, чтобы система вентиляции функционировала, необходимо создать воздухообмен. В зависимости от того, каким образом он будет организован (естественным путем или с помощью различного вентиляционного оборудования) вентиляцию частных домов разделяют на две группы:
  • естественную вентиляцию
  • принудительную вентиляцию
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Естественная вентиляция частного дома

Естественная вентиляция – бюджетная система, которая с минимальными затратами позволяет организовать воздухообмен между помещения внутри дома и пространством снаружи. В системе естественной вентиляции движение воздуха происходит за счет физических законов, в соответствии с которыми более «плотный» холодный воздух будет опускаться вниз, а менее «плотный» теплый – подниматься наверх. При этом на эту циркуляцию теплого и холодного воздуха (конвекционных потоков) влияет его влажность и температура. Для того чтобы эти потоки воздуха не циркулировали замкнуто внутри помещений, устанавливаются специальные вентиляционные каналы, с помощью которых происходит воздухообмен между помещениями и окружающей дом средой.

За отвод отработанного воздуха в системе естественной вентиляции отвечают вентиляционные каналы, прокладываемые строго вертикально. Вертикальные вентиляционные каналы могут быть, как и уже заложены в стены при строительстве Вашего дома, так и установлены нами при монтаже системы вентиляции. На каждое помещение, нуждающееся в вентиляции должен приходиться свой вентиляционный канал. Внутри этих каналов воздух будет двигаться за счет перепадов давления, образующихся тогда, когда воздух в доме имеет большую температуру, чем воздух снаружи. Также на давление и, как следствие, тягу в вентиляционных каналах, оказывают влияние атмосферные явления, связанные с изменением давления воздуха, например – ветер. Для усиления воздействия ветра на движение воздуха в вентиляционных каналов их дополнительно оснащают специальными дефлекторами (рассекателями), создающими разряжение воздуха на выходе из канала.
За поступление воздуха внутрь помещений при организации системы естественной вентиляции отвечают приточные клапаны, располагаемые в стенах или клапаны-проветриватели. В роли самого простого приточного клапана может выступать и просто открытая форточка.

Недостатки естественной вентиляции:
  • сильная зависимость от погоды (при одинаковой температуре внутри и снаружи дома тяга в каналах практически отсутствует)
  • повышение теплопотерь дома и, как следствие, рост затрат на отопление (за счет постоянной необходимости нагревать поступающий с улицы холодный воздух и отвода уже нагретого воздуха в окружающую среду)
  • отсутствие подготовки воздуха (фильтрации, увлажнения, осушения)

Преимущества естественной вентиляции:
  • невысокая стоимость монтажа и материалов

В соответствии с современными строительными нормами, в частном доме естественную вентиляцию следует дополнить элементами принудительной вентиляции, установив вытяжные вентиляторы на кухне, в сан узлах и помещениях котельной (газовой, дизельной или твердотопливной).

ФИКСИРУЕМ СМЕТУ И ЦЕНЫ
Используя многолетний опыт успешной реализации инженерных систем в СПб мы сразу предоставляем Вам полную смету, с учетом всех обязательных для монтажа системы вентиляции работ. Сумма в смете фиксируется при подписании договора. Это защищает Вас от дополнительных платежей.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Мы учтем пожелания, бюджет и особенности помещения и индивидуально подберем для Вашего объекта оптимальный с технической точки зрения вариант качественно работающей, экономичной в эксплуатации и гарантированно эффективной системы вентиляции.
ОПЫТ И КАЧЕСТВО
За плечами наших мастеров и инженеров более 10 лет успешного расчета, монтажа, автоматизации и обслуживания систем вентиляции в СПб и ЛО. Для Вашего проекта мы будем использовать только проверенное сотнями установок европейское оборудование, материалы и инструменты.

Принудительная вентиляция в частном доме

Для максимального комфорта проживания в частных домах устанавливаются различные вариации принудительных систем вентиляции. Стоимость принудительной вентиляции напрямую зависит от тех задач, которые она реализует – воздухообмена, фильтрации, охлаждения или нагрева воздуха, изменения его влажности. За движение воздуха в таких системах отвечают вентиляторы (осевые, центробежные, диагональные или диаметральные), позволяющие регулировать движение воздуха. Оборудование и механизмы, отвечающие за отведение воздуха в принудительной системе вентиляции, условно называют вытяжной вентиляцией, а за поступление – приточной. Вместе две эти системы образуют систему приточно-вытяжной вентиляции.

Рекуперация в системе принудительной вентиляции в частном доме
 Одно из самых энергоэффективных и современных решений, которые мы можем предложить для организации системы вентиляции в частном доме – установка системы с рекуператором. Рекуператор представляет собой устройство, которое с помощью встроенного теплообменника «забирает» тепло у нагретого системой отопления воздуха, который выводится из дома, отдавая его воздуху, поступающему в дом, тем самым согревая его. Рекуператор существенно снижает теплопотери, позволяя системе отопления функционировать в более экономичном режиме.

В зависимости от модели рекуператора он может дополнительно производить фильтрацию воздуха и изменять влажность воздуха. Для установки мы подбираем такие рекуператоры, которые будут отвечать всем техническим требованиям к системе, отличаться удобством обслуживания, пониженным уровнем шума, надежностью и удобством управления.
Движение воздуха в системах принудительной вентиляции происходит по специальным воздуховодам. Поскольку эти воздуховоды могут быть проложены различным образом (оптимальная схема разводки воздуховодов выбирается на стадии проектирования, предшествующей монтажным работам), для их соединения используются различной формы колена, тройники, редукторы и соединители.

Подача поступающего в помещение воздуха реализуется с помощью диффузоров, которые рассеивают сплошной поток воздуха из воздуховода, равномерно распределяя потоки.

Преимущества принудительной вентиляции частного дома:
  • Стабильный воздухообмен между домом и внешней средой, не зависящий от погодных факторов (ветра и температуры)
  • Возможность установки оборудования, позволяющего нивелировать тепловые потери, снизив расходы на отопление, фильтровать, увлажнять или осушать поступающий внутрь помещений воздух
  • За счет использования вентиляторов нет необходимости оборудовать строго вертикальные вентиляционные каналы, заменив их воздуховодами, проложенными с учетом архитектурных особенностей дома.

Недостатки принудительной вентиляции:
  • Более высокая, по сравнению с системой естественной вентиляции, стоимость

МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ В ЧАСТНОМ ДОМЕ

Перед монтажом вентиляции мы в обязательном порядке проводим расчеты, позволяющие подобрать такую систему, которая будет работать эффективно и полностью соответствовать поставленным задачам. Если речь идет о достаточно сложных системах принудительной вентиляции, включающих в себя рекуператоры или иное оборудование, нашими инженерами подготавливается полноценный проект. При расчетах мы учитываем количество проживающих в доме жильцов, назначение и планировку помещений, наличие отопительного газового, дизельного или твердотопливного оборудования.
По проекту или монтажной схеме производится разметка под предстоящий монтаж воздуховодов, отмечаются места установки диффузоров, соединителей, вентиляторов и прочих элементов системы.
Мы осуществляем непосредственный монтаж системы вентиляции, производим ее настройку (при установке регулируемых рекуператоров или прочего оборудования для подготовки воздуха) и запуск.

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ЗАКАЗАТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА

Оставьте заявку на проектирование и монтаж системы вентиляции для Вашего дома
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