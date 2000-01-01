Естественная вентиляция – бюджетная система, которая с минимальными затратами позволяет организовать воздухообмен между помещения внутри дома и пространством снаружи. В системе естественной вентиляции движение воздуха происходит за счет физических законов, в соответствии с которыми более «плотный» холодный воздух будет опускаться вниз, а менее «плотный» теплый – подниматься наверх. При этом на эту циркуляцию теплого и холодного воздуха (конвекционных потоков) влияет его влажность и температура. Для того чтобы эти потоки воздуха не циркулировали замкнуто внутри помещений, устанавливаются специальные вентиляционные каналы, с помощью которых происходит воздухообмен между помещениями и окружающей дом средой.



За отвод отработанного воздуха в системе естественной вентиляции отвечают вентиляционные каналы, прокладываемые строго вертикально. Вертикальные вентиляционные каналы могут быть, как и уже заложены в стены при строительстве Вашего дома, так и установлены нами при монтаже системы вентиляции. На каждое помещение, нуждающееся в вентиляции должен приходиться свой вентиляционный канал. Внутри этих каналов воздух будет двигаться за счет перепадов давления, образующихся тогда, когда воздух в доме имеет большую температуру, чем воздух снаружи. Также на давление и, как следствие, тягу в вентиляционных каналах, оказывают влияние атмосферные явления, связанные с изменением давления воздуха, например – ветер. Для усиления воздействия ветра на движение воздуха в вентиляционных каналов их дополнительно оснащают специальными дефлекторами (рассекателями), создающими разряжение воздуха на выходе из канала.

