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ОТОПЛЕНИЕ В ЧАСТНОМ ДОМЕ БЕЗ ГАЗА

какое отопление лучше и экономичнее, если в доме нет газа?

Отопление в доме без газа

Газовое отопление – самый простой и экономичный способ отопления частного дома. Однако часто к частному дому, особенно если он расположен в новом коттеджном поселке, еще не подведен магистральный газ или подведение газа в принципе не планируется. В такой ситуации существует несколько вариантов отопления дома без газа:

Газовое отопление от баллонов или газгольдера. Отсутствие в частном доме газа легко можно компенсировать установкой специальной емкости – газгольдера, которую обычно заправляют газом перед началом отопительного сезона. Эту емкость размещают под землей (при объеме менее 800 литров допустимо размещение на земле), благодаря чему она не портит внешний вид участка. Вариант компенсации отсутствия газа баллонами – менее удобный вариант, предполагающий замену баллонов (обычно их устанавливают сразу несколько) несколько раз в течении отопительного сезона.
Электрическое отопление. Вариант отопления от электрокотла (при достаточном количестве киловатт электричества, доступных для Вашего частного дома) – один из самых простых и удобных. Однако затраты на эксплуатацию такой системы могут быть значительными и зависеть исключительно от тарифов местного поставщика электроэнергии.

• Отопление твердым топливом. Если в частном доме нет газа, отопление можно организовать с помощью котла на дровах, пеллетах и прочем твердом топливе. Такой вариант отопления дом без газа имеет ряд существенных недостатков, поэтому в современных домах применяется значительно реже. Основные минусы такого отопления – необходимость регулярного помещения топлива в систему и частое сервисное обслуживание котла - несколько раз в сезон (для сравнения, обслуживание газового котла производится всего 1 раз в сезон). Можно сказать, что в таком случае владелец дома «превращается» в кочегара собственной системы отопления. Не стоит забывать, что вне зависимости от того, какое твердое топливо выбрано для отопления, необходимо заранее позаботится о его регулярной доставке и месте хранения.

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Лучшее отопление в доме без газа

Если в Вашем частном доме нет газа, самым удобным вариантом отопления станет система, основой которой является электрический котел. Установленная система отопления с электрокотлом запускается в начале зимнего сезона и больше не требует трудозатрат на поддержание тепла.
Если тарифы на электроэнергию в частном доме слишком высоки, или количество киловатт недостаточно для прогрева дома совместно с работой бытовых электроприборов, отличной альтернативой станет газовое отопление с подачей газа от газгольдера.

КАКОЕ ОТОПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧНЕЕ, ЕСЛИ В ДОМЕ НЕТ ГАЗА?

При прочих равных условиях самым экономичным вариантом отопления является отопление газом (из баллона или газгольдера). Заказ новых баллонов или их замена при этом производится чаще, чем заправка газгольдера. В течении нескольких лет установка и периодическая заправка газгольдера вполне окупает себя, если сравнивать экономичность такого отопления по сравнению с электрическим.

Самое неэкономичное отопление дома без газа – электрическое. Стоимость отопления дома в зимний период будет зависеть от тарифов управляющей компании коттеджного поселка, садоводства или другой организации, осуществляющей обслуживание Вашего дома. Однако электрическое отопление позволяет не тратить время на обслуживание системы отопления, так как электрический котел не требует заправки топливом или газом.
ГАРАНТИЯ

Гарантия на монтаж - 2 года
На монтаж при заключении договора на сервисное обслуживание - до 10 лет
Гарантия на отопительное оборудование - до 50 лет (зависит от марки котлов, насосов и прочих элементов)

ВАРИАНТЫ ОТОПЛЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА БЕЗ ГАЗА

Газовое отопление от баллонов
экономичное, среднее удобство заправки
Газовое отопление от газгольдера
экономичное, высокое удобство заправки
Электрическое отопление
неэкономичное, не требует заправки
Твердотопливное отопление
экономичное, высокие трудозатраты на обслуживание
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Используя многолетний опыт успешной реализации систем отопления мы сразу предоставляем Вам полную смету, с учетом всех обязательных работ. Сумма в смете фиксируется при подписании договора. Это защищает Вас от дополнительных платежей.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Мы учтем пожелания, бюджет и особенности Вашего дома и индивидуально подберем для Вашего дома оптимальный с технической точки зрения вариант экономичного в эксплуатации и гарантированно эффективного отопления.
ОПЫТ И КАЧЕСТВО
За плечами наших мастеров и инженеров более 10 лет успешного расчета, монтажа, и обслуживания систем отопления. Для отопления Вашего дома мы будем использовать только проверенное сотнями установок европейское оборудование, материалы и методы работы.

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