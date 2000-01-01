Вариант отопления от электрокотла (при достаточном количестве киловатт электричества, доступных для Вашего частного дома) – один из самых простых и удобных. Однако затраты на эксплуатацию такой системы могут быть значительными и зависеть исключительно от тарифов местного поставщика электроэнергии.Если в частном доме нет газа,можно организовать с помощью котла на дровах, пеллетах и прочем твердом топливе. Такой вариант отопления дом без газа имеет ряд существенных недостатков, поэтому в современных домах применяется значительно реже. Основные минусы такого отопления – необходимость регулярного помещения топлива в систему и частое сервисное обслуживание котла - несколько раз в сезон (для сравнения, обслуживание газового котла производится всего 1 раз в сезон). Можно сказать, что в таком случае владелец дома «превращается» в кочегара собственной системы отопления. Не стоит забывать, что вне зависимости от того, какое твердое топливо выбрано для отопления, необходимо заранее позаботится о его регулярной доставке и месте хранения.