КАКОЕ ОТОПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧНЕЕ, ЕСЛИ В ДОМЕ НЕТ ГАЗА?
При прочих равных условиях самым экономичным вариантом отопления является отопление газом (из баллона или газгольдера). Заказ новых баллонов или их замена при этом производится чаще, чем заправка газгольдера. В течении нескольких лет установка и периодическая заправка газгольдера вполне окупает себя, если сравнивать экономичность такого отопления по сравнению с электрическим.
Самое неэкономичное отопление дома без газа – электрическое. Стоимость отопления дома в зимний период будет зависеть от тарифов управляющей компании коттеджного поселка, садоводства или другой организации, осуществляющей обслуживание Вашего дома. Однако электрическое отопление позволяет не тратить время на обслуживание системы отопления, так как электрический котел не требует заправки топливом или газом.