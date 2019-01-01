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Отопление загородного дома

выбор отопления для загородного дома в СПб и Ленинградской области
Загородный дом, в отличие от многоквартирного, должен иметь свою автономную систему отопления, в качестве топлива которой может выступать газ (сжиженный или природный), электричество, дизельное топливо или твердое топливо (уголь, дрова, пеллеты и т.д.).

Схема отопления загородного дома выглядит следующим образом:
  • Котел осуществляет подогрев жидкости-теплоносителя
  • Благодаря насосу теплоноситель начинает свое движение по трубам к радиаторам или системе теплого пола
  • Через радиаторы или трубы теплого пола теплоноситель отдает свое тепло, нагревая при этом помещение
  • Отдавший свое тепло теплоноситель вновь возвращается к котлу для нагрева

Система отопления загородного дома также способна обеспечивать дом горячей водой, используя отопительный котел для подогрева воды, используемой в системе горячего водоснабжения. Котел может как и нагревать воду напрямую, используя для этого второй дополнительный контур нагрева, так и производить косвенный нагрев, пропуская теплоноситель системы отопления через бойлер косвенного нагрева.
Для того чтобы отоплением загородного дома было удобнее пользоваться, функционал системы отопления расширяется установкой различного рода датчиков, термостатов и автоматики. Они позволяют управлять отоплением удаленно, программировать работу системы отопления в зависимости от дней недели, отдельно управлять температурой контуров системы отопления. К тому же, применение погодозависимой автоматики может существенно снизить расходы на отопление, управляя им в зависимости от температуры воздуха снаружи дома.

Все котлы отопления, кроме электрических, нуждаются в организации подачи воздуха на горелку котла и удалении продуктов сгорания. Как правило, для этих целей устанавливается коаксиальный дымоход, который одновременно отвечает и за поступление воздуха, и за дымоотведение.

Надежная система отопления – залог комфортного проживания в загородном доме. Эффективная система отопления невозможна без проведения предварительных тщательных расчетов (с определением теплопотерь дома) и составлением оптимальной, с учетом индивидуальных особенностей дома, схемы отопления. Наша компания производит планирование систем отопления, основываясь на более чем 10-летнем опыте монтажа и проектирования внутренних инженерных сетей загородных домов.
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Отопление загородного дома газом

Мы устанавливаем в загородных домах Ленинградской области различные системы отопления:
  • отопление газом
  • отопление электричеством
  • отопление дизельным топливом
  • отопление твердым топливом.

Каждый из способов отопления имеет свои особенности, преимущества и недостатки, учитывая которые в нашем регионе (Санкт-Петербурге и Ленинградской области) оптимальным ресурсом для отопления загородного дома можно назвать газ – сжиженный или природный.

Отопление загородного дома природным газом
При отоплении природным газом необходимо осуществить подключение дома к газовому трубопроводу. Такое подключение занимает некоторое время, необходимое на сбор и согласование документов с компанией, которой принадлежит газопровод, но при этом позволяет отапливать дом с минимальными ежемесячными расходами (по сравнению с другими ресурсами). При организации подключения системы отопления к газопроводу мы используем качественные котлы европейской сборки, адаптированные к перепадам давления в подаче природного газа, свойственным нашему региону.
Отопление загородного дома сжиженным газом
Если возможность подключения дома к газопроводу отсутствует, организовывается система автономного газового отопления, в которой в качестве ресурса отопления используется сжиженный газ из специальных емкостей – газгольдера (резервуара большой емкости, монтируемого в землю около дома) или баллонов. Такая система отопления требует периодической заправки газгольдера или баллонов газом. Стоимость сжиженного газа выше, чем цена природного магистрального, однако ежемесячная стоимость отопления в сочетании с необходимыми для обслуживания системы трудозатратами все равно остается более выгодной в сравнении с отоплением твердым или жидком топливом.

Если Ваш загородный дом пока не имеет возможности подключения к магистральному газопроводу, но это подключение ожидается в ближайшие несколько лет, мы можем предложить Вам вариант отопления газом, при котором первоначально отопление будет осуществляться с помощью сжиженного газа, а при появлении возможности подключения к газопроводу будет переведено на потребление природного газа.

Цены на отопление загородного дома «под ключ»

Ниже представлены цены на типовые реализованные нами в формате «под ключ» системы отопления. Чтобы увидеть более подробные сметы, посетите раздел «Выполненные работы»

Цена отопления "под ключ" для загородного дома 130 м2

Производители используемого оборудования и материалов:
Baxi, Thermex, Bugatti - Италия
Kermi, Reflex, Sanha - Германия
Flamco - Нидерланды
Grundfos - Дания

Смета включает в себя: газовый настенный отопительный котел, комбинированный бойлер, стальные панельные радиаторы, расширительный бак, сепаратор грязи, металлопластиковые трубы, запорная арматура и фитинги, стабилизатор напряжения, циркуляционный насос, крепежные элементы, теплоноситель, дымоход, расходные материалы, проектирование системы, доставка оборудования и материалов, монтаж, заправка теплоносителя в систему, пуско-наладка системы

Цена
отопление природным газом "под ключ" (материал + работы): 387 670 руб.

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Цена отопления, водоснабжения и канализации "под ключ" для загородного дома 256 м2

Производители используемого оборудования и материалов:
Baxi, Thermex, Bugatti, Tiemme - Италия
Kermi, Frankische, Wilo, Sanha, BWT, Ostendorf - Германия
KZTO Radiator, Pro Aqua, Rols Isomarket - Россия
Flamco - Нидерланды
Uponor - Финляндия
Grundfos - Дания

Смета включает в себя: настенный котел на сжиженном газе, комбинированный напольный водонагреватель, стальные панельные радиаторы с нижним подключением, канальный конвектор, коллекторы, насосно-смесительная группа, комплект мотора трехходового клапана, кабеля подключения к плате, датчика температуры, армированные алюминием трубы, расширительный бак, сепаратор грязи, циркуляционный насос, погодозависимая автоматика газового котла, термостаты, контроллер, инвертор, дымоход, сетка кладочная, изоляция, запорная арматура и фитинги, фильтр тонкой очистки, канализационные трубы и комплектующие, редуктор давления, манометр, крепежные элементы, расходные материалы, проектирование системы, доставка оборудования и материалов, монтаж, пуско-наладка

Цена
отопление, водоснабжение, канализация "под ключ" (материал + работы):
687 639 руб

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Цена отопления, водоснабжения и канализации "под ключ" для загородного дома 202 м2

Производители используемого оборудования и материалов:
Baxi, Thermex, Bugatti, Tiemme - Италия
Wilo, Frankische, BWT, Ostendorf, Sanha - Германия
Pro Aqua, Rols Isomarket, Aquatech, ЭВАН - Россия
Uponor - Финляндия
Grundfos - Дания
Flamco - Нидерланды

Смета включает в себя: настенный котел на сжиженном газе, резервный электрический котел (для поддержания номинальной положительной температуры в доме до газификации участка), комбинированный напольный водонагреватель, трубы теплого пола, коллекторы с расходомерами, насосное оборудование, насосно-смесительная группа, вспененный пенополистерол 50 мм, маты, армированные алюминием трубы, циркуляционные насосы, расширительный бак, сепаратор грязи, теплоноситель, трубы водоснабжения, изоляция, магистральные фильтры, фильтр тонкой очистки с обратной промывкой, канализационные трубы и комплектующие, запорная арматура и фитинги, манометры, дымоход, кладочная сетка, крепежные элементы, расходные материалы, проектирование системы, доставка оборудования и материалов, монтаж, заправка теплоносителем, пуско-наладка системы

Особенности отопления дома: Дом отапливается только за счет теплого пола, без радиаторов. Было установлено два котла - электрический (для поддержания минимальной положительной температуры до проведения газа) и газовый. Подключение и запуск газового котла были осуществлены позднее, после установки газгольдера.

ЦЕНА
отопление, водоснабжение, канализация "под ключ" (материал + работы):
863 943 руб

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Цены на отопление загородного дома в Ленинградской области

С учетом актуальных в 2019 году цен на природный, сжиженный газ и официальными тарифами на электроэнергию, расчетные затраты на отопление дома (с усредненными показателями утепления), без учета затрат на подготовку горячей воды для системы водоснабжения будут такими:
С более подробным расчетом потребления газа и электричества системами отопления загородных домов Вы можете ознакомиться в статьях «Расход на отопление дома газом» и «Отопление дома электричеством»
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За плечами наших мастеров и инженеров более 10 лет успешного расчета, монтажа, автоматизации и обслуживания систем отопления. Мы будем использовать только проверенное сотнями установок европейское оборудование, материалы и методы работы.

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