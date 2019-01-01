Отопление загородного дома сжиженным газом

Если возможность подключения дома к газопроводу отсутствует, организовывается система автономного газового отопления, в которой в качестве ресурса отопления используется сжиженный газ из специальных емкостей – газгольдера (резервуара большой емкости, монтируемого в землю около дома) или баллонов. Такая система отопления требует периодической заправки газгольдера или баллонов газом. Стоимость сжиженного газа выше, чем цена природного магистрального, однако ежемесячная стоимость отопления в сочетании с необходимыми для обслуживания системы трудозатратами все равно остается более выгодной в сравнении с отоплением твердым или жидком топливом.



Если Ваш загородный дом пока не имеет возможности подключения к магистральному газопроводу, но это подключение ожидается в ближайшие несколько лет, мы можем предложить Вам вариант отопления газом, при котором первоначально отопление будет осуществляться с помощью сжиженного газа, а при появлении возможности подключения к газопроводу будет переведено на потребление природного газа.

