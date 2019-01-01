Цена отопления, водоснабжения и канализации "под ключ" для загородного дома 202 м2
Производители используемого оборудования и материалов:
Baxi, Thermex, Bugatti, Tiemme - Италия
Wilo, Frankische, BWT, Ostendorf, Sanha - Германия
Pro Aqua, Rols Isomarket, Aquatech, ЭВАН - Россия
Uponor - Финляндия
Grundfos - Дания
Flamco - Нидерланды
Смета включает в себя: настенный котел на сжиженном газе, резервный электрический котел (для поддержания номинальной положительной температуры в доме до газификации участка), комбинированный напольный водонагреватель, трубы теплого пола, коллекторы с расходомерами, насосное оборудование, насосно-смесительная группа, вспененный пенополистерол 50 мм, маты, армированные алюминием трубы, циркуляционные насосы, расширительный бак, сепаратор грязи, теплоноситель, трубы водоснабжения, изоляция, магистральные фильтры, фильтр тонкой очистки с обратной промывкой, канализационные трубы и комплектующие, запорная арматура и фитинги, манометры, дымоход, кладочная сетка, крепежные элементы, расходные материалы, проектирование системы, доставка оборудования и материалов, монтаж, заправка теплоносителем, пуско-наладка системы
Особенности отопления дома: Дом отапливается только за счет теплого пола, без радиаторов. Было установлено два котла - электрический (для поддержания минимальной положительной температуры до проведения газа) и газовый. Подключение и запуск газового котла были осуществлены позднее, после установки газгольдера.
ЦЕНА
отопление, водоснабжение, канализация "под ключ" (материал + работы):
863 943 руб
Хотите узнать цену аналогичного варианта для своего дома?
Отправьте запрос на расчет сметы!
|ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА